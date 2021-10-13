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醫師：COVID-19輕症化跡象出現 3年後可望流感化

中央社台北13日電
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影
台灣疫情趨緩，各方面防疫措施逐步解封，但何時可脫下口罩「正常生活」是民眾最大的期待。示意圖。記者許正宏／攝影

COVID-19疫情延燒近2年，許多專家直言「和病毒共存」恐成趨勢。感染科醫師李秉穎指出，COVID-19症狀已從下呼吸道轉變成上呼吸道症狀，是輕症化跡象，最快3年後可望成一般流感。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、感染科權威李秉穎今天上午接受媒體專訪時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全球釀成嚴重疫情，早期多數人都將終結疫情的希望放在疫苗上，如今疫苗涵蓋率雖高，卻忽略口罩重要性，導致疫情遲遲無法獲得控制。

李秉穎說，以涵蓋率高的英國、美國、以色列為例，這些國家在疫苗涵蓋率達一定程度後，無視最早在印度發現的Delta變異株，紛紛解除口罩規定，導致第2波疫情，直到病例數激增，美國、以色列才又恢復室內戴口罩規定，但室外球賽、派對等活動還是大量群聚，疫情自然無法控制。

李秉穎說，至於英國則是只相信疫苗，不相信口罩能有防疫效果，但實際上「口罩就是新式疫苗，和疫苗相輔相成」，未來必須看社區是否完全沒病毒，且境外移入風險很低時，才可能不戴口罩。

台灣疫情雖然控制得當，但近期愈來愈多人呼籲不應以清零為目標，才能兼顧經濟活動。李秉穎卻不這麼看，他說，英國最初就是實施佛系防疫，希望讓年輕人大量感染後獲得群體免疫力，同時重點保護老人家，但事實證明，年輕人染疫同樣會重症、死亡，顯示此政策並不可行；另外，台灣正因清零，出國時才能享有許多檢疫寬鬆措施。

不過，李秉穎強調，「與病毒共存」並非永遠都不可行，未來直到病毒輕症化，也就是病毒的毒性降低或和人體的免疫力適度調適，還是有機會成為一般的感冒。

李秉穎說，COVID-19最初的武漢株感染者大多會出現發燒、咳嗽等症狀，以下呼吸道症狀為主，但如今Delta變異株患者症狀已轉變為流鼻水、頭痛等上呼吸道症狀為主，當症狀從下呼吸道往上呼吸道跑，就是病毒輕症化的跡象，最快3、4年就有機會流感化。

因應台灣疫情降溫，入境後的檢疫措施能否鬆綁，也是許多商務人士關注焦點。李秉穎指出，關在防疫旅館14天確實很像坐牢，費用也不便宜，但好處是能落實防疫，未來若要開放回到家中居家檢疫，務必做好配套措施，避免檢疫期間和家人接觸、外出倒垃圾等狀況，避免疫情捲土重來。

疫情 口罩 疫苗

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