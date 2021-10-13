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台師大攜劍橋牛津合作 邀國際生來台學華語

中央社台北13日電

台師大國語教學中心與英國劍橋大學、牛津大學、倫敦大學亞非學院合作推動海外學年計畫，讓國際學生來台就讀半學年或1學年課程，除了學華語，也能認識在地文化。

台灣師範大學今天發新聞稿指出，台師大國語教學中心積極推動與海外學校合作，英國劍橋大學去年初考量中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，將原本在北京大學的學年課程緊急轉至台師大國語中心，學生經過半年課程學習，對國語中心課程和台灣安全的生活環境感到滿意，因此雙方今年也繼續合作。

台師大國語中心提到，今年9月開始，國語中心與劍橋大學合作1學年的海外學年計畫課程，並為劍橋大學設計客製化課程，涵蓋語言、文學、文化等範疇，希望讓學生在學習語言的同時，也能對當前華人社會與文化能有所了解，並培養跨語言與文化的能力。

由於台灣防疫有成，英國牛津大學今年也與台師大國語中心合作海外學年計畫，9月開始安排學生到台師大國語中心就讀半學年或1學年的課程，包括語言課、翻譯課、古典文學等。

另外，台師大與倫敦大學於今年締結為姊妹校，倫敦大學亞非學院自9月開始，也安排學生到台師大國語中心就讀1學年的語言課程。

台師大國語教學中心副主任杜昭玫告訴中央社記者，國語中心原本就有規劃一系列課程，也會依據國外大學不同的需求，設計客製化課程，劍橋、牛津、倫敦亞非學院合計近40名學生於這學期來台學華語，在居家檢疫或自主健康管理期間安排線上授課，期滿後即可回校園上實體課。

倫敦 台灣 英國

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