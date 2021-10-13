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北京不滿互不隸屬說 陸委會：中華民國主權獨立

中央社台北13日電
陸委會回應，中華民國是主權獨立國家，目前轄區從未被中華人民共和國統治，蔡總統是明確說明兩岸客觀事實。報系資料照
陸委會回應，中華民國是主權獨立國家，目前轄區從未被中華人民共和國統治，蔡總統是明確說明兩岸客觀事實。報系資料照

中國國台辦今天稱總統蔡英文所說兩岸互不隸屬是販賣「兩國論」。陸委會回應，中華民國是主權獨立國家，目前轄區從未被中華人民共和國統治，蔡總統是明確說明兩岸客觀事實。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天上午回應媒體提問時，稱蔡總統國慶演說時所提的「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是販賣「兩國論」。

陸委會晚間以書面形式回應，「中華民國是主權獨立國家，成立比中華人民共和國早了38年，110年來始終屹立不搖」。

陸委會指出，中華民國目前轄區台、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治，蔡總統兩岸互不隸屬的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的台海現狀。

陸委會指出，對岸單方提出「一國兩制」及「一個中國原則」的「九二共識」等政治主張，台灣民眾早已堅定拒絕。

陸委會表示，面對中共當局不斷宣稱統一台灣，近期更變本加厲政軍威嚇、破壞台海現狀，才是造成兩岸關係緊張及區域不安的主要根源。

陸委會指出，蔡總統談話正是堅定告訴對岸，「我國家主權不容侵犯，兩岸互不隸屬」。民主對等、和平對話，才有助開展雙方良性互動的正常關係。

陸委會重申，政府致力維護台海和平穩定現狀的立場一貫，蔡總統「四個堅持」是台灣人民的底線與最大公約數，國台辦所謂綁架台灣民意的說法，是混淆視聽。呼籲對岸務實面對中華民國，切勿一再誤判情勢、製造事端，任何不理性的舉措只會讓其自陷於進退兩難的局面。

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