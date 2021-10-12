美台商會：川普到拜登對台政策一致 越「清晰」是好事

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。（華盛頓記者張文馨／攝影）

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）12日在美台國防工業會議閉幕後表示，拜登 政府的兩岸與台灣 政策和川普 政府相當一致，且更為「戰略清晰」，這是好事。

美台國防工業會議11日和12日閉門舉行，會中聚焦台灣面臨的中共威脅加大。

韓儒伯表示，拜登政府繼承並強化了川普政府的兩岸與台灣政策，包括重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議；面對共機連日破紀錄架次侵擾台灣防空識別區，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Antony Blinken）均出面喊話。

韓儒伯表示，拜登政府也已經宣布對台軍售，雖然如今雙邊討論軍售項目不多，不過他認為，拜登政府會持續軍售常態化，不會延遲或包裹處理，接下來半年到一年內應可看到進展。

過去美國對台軍售，並非收到採購要求就立即處理，經常累積到一定數量，一次包裹性公告；川普政府時期的印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）開始推動對台軍售常態化。

有關軍售，據轉述，代表國民黨出席的國安局前駐美特派田在勱在會中建議，未來的軍售與商售案，應透過美方政府介入協助，簽約前先研討制定技術合作與長期後勤支援的重要事項，並納入採購合約，保障雙方權益。