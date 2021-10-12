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澳洲前總理艾伯特：台灣要成為東方以色列、準備好戰鬥

記者林則宏／綜合報導
蔡英文總統7日在總統府會見澳洲前總理艾伯特。（取材自蔡英文總統臉書）
蔡英文總統7日在總統府會見澳洲前總理艾伯特。（取材自蔡英文總統臉書）

近日訪台的澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）投書澳洲發行量最大的報紙「澳大利亞人報」指出，中國攻占台灣的行動已經開始，台灣正處於危險之中，需要成為「東方以色列」，有能力痛擊一切的「侵略者」。

蔡英文總統7日曾於總統府接見艾伯特，艾伯特還出席8日在台北舉行的「玉山論壇」並發表演說。蔡總統在會見時特別感謝艾伯特長期對台灣的支持，包括支持台灣加入CPTPP，並多次呼籲重視台海安全和平情勢。

根據「澳大利亞人報」中文網報導，艾伯特在8日的演說中稱，「現在沒有什麼比聲援台灣更緊迫」。

艾伯特批評北京當局，撕毀了關於香港的「一國兩制」，將100多萬維吾爾族人關進集中營，加強了對其本國公民的網絡監視，在其東部海域脅迫其他聲索方，並對台灣進行越來越多的恐嚇性飛行。

「澳大利亞人報」形容，艾伯特8日的演說，是50多年前堪培拉和北京建立外交關係以來，澳洲前總理對中華人民共和國所作的最尖銳的批評。

10日，艾伯特還在「澳大利亞人報」發表題為：「我給台灣的信息是：準備好戰鬥」（My message to Taiwan： get ready to fight），呼籲台灣必須要準備好應對「入侵者」。

艾伯特指出，台灣正處於「危險之中」，解放軍軍機在台海周邊的飛行作業越來越多。與此同時，中國還正在建立「大規模的兩棲攻擊能力」。他說，「我幾乎想不出比對這個島嶼海空入侵更可怕的前景」。

艾伯特表示，儘管北京當局更傾向於「不戰而勝」，但他仍將解放軍軍機的行動等稱為「戰爭與和平之間的灰色地帶」，他甚至認為，中國「攻占」台灣的行動已經開始。

對於艾伯特近日發表的涉台談話，中國外交部發言人趙立堅在11日例行記者會中批評，艾伯特是在煽動對立、鼓噪「中國威脅論」。他並說，艾伯特粗暴干涉中國內政、肆意對中國汙蔑抹黑的言論，「很不道德、極不負責，註定不得人心」。

中國「解放軍報」12日則在頭版發表題為「祖國完全統一的歷史任務一定要實現」的評論員文章指出，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

文章並稱，「如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，人民軍隊必將不惜一切代價，予以堅決粉碎」。

台灣 中國 解放軍

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