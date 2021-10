澳洲前總理艾伯特：台灣要成為東方以色列、準備好戰鬥

蔡英文總統7日在總統府會見澳洲前總理艾伯特。(取材自蔡英文總統臉書)

近日訪台的澳洲前總理艾伯特(Tony Abbott)投書澳洲發行量最大的報紙「澳大利亞人報」指出,中國 攻占台灣 的行動已經開始,台灣正處於危險之中,需要成為「東方以色列」,有能力痛擊一切的「侵略者」。

蔡英文總統7日曾於總統府接見艾伯特,艾伯特還出席8日在台北舉行的「玉山論壇」並發表演說。蔡總統在會見時特別感謝艾伯特長期對台灣的支持,包括支持台灣加入CPTPP,並多次呼籲重視台海安全和平情勢。

根據「澳大利亞人報」中文網報導,艾伯特在8日的演說中稱,「現在沒有什麼比聲援台灣更緊迫」。

艾伯特批評北京當局,撕毀了關於香港的「一國兩制」,將100多萬維吾爾族人關進集中營,加強了對其本國公民的網絡監視,在其東部海域脅迫其他聲索方,並對台灣進行越來越多的恐嚇性飛行。

「澳大利亞人報」形容,艾伯特8日的演說,是50多年前堪培拉和北京建立外交關係以來,澳洲前總理對中華人民共和國所作的最尖銳的批評。

10日,艾伯特還在「澳大利亞人報」發表題為:「我給台灣的信息是:準備好戰鬥」(My message to Taiwan: get ready to fight),呼籲台灣必須要準備好應對「入侵者」。

艾伯特指出,台灣正處於「危險之中」,解放軍 軍機在台海周邊的飛行作業越來越多。與此同時,中國還正在建立「大規模的兩棲攻擊能力」。他說,「我幾乎想不出比對這個島嶼海空入侵更可怕的前景」。

艾伯特表示,儘管北京當局更傾向於「不戰而勝」,但他仍將解放軍軍機的行動等稱為「戰爭與和平之間的灰色地帶」,他甚至認為,中國「攻占」台灣的行動已經開始。

對於艾伯特近日發表的涉台談話,中國外交部發言人趙立堅在11日例行記者會中批評,艾伯特是在煽動對立、鼓噪「中國威脅論」。他並說,艾伯特粗暴干涉中國內政、肆意對中國汙蔑抹黑的言論,「很不道德、極不負責,註定不得人心」。

中國「解放軍報」12日則在頭版發表題為「祖國完全統一的歷史任務一定要實現」的評論員文章指出,中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力,挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑,堅決捍衛國家主權和領土完整。

文章並稱,「如果『台獨』分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去,人民軍隊必將不惜一切代價,予以堅決粉碎」。