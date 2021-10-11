趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

中廣董事長趙少康。（圖：趙少康辦公室提供）

中廣董事長趙少康表示，蔡英文 總統國慶演講主張兩國論，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，蔡英文敘述的是事實，世界上有15個國家承認中華民國的存在，而多數國家承認的是中華人民共和國；但從另個方面看，這兩國國家的憲法都不承認對方是主權國家，認為只有他自己才叫中國。只要雙方都說世界上只有一個中國，就算互不承認對方，也都能將就過去，勉強相安無事。

趙少康表示，蔡英文一面喊話要對岸自制，不要製造衝突，一面把中華民國推上兩岸檯面，是真的想降低兩岸緊張嗎？真的要支持中華民國嗎？當然不是，她只是向中國國家主席習近平叫板，把中華民國工具化，用中華民國來刺激中共，當中共不承認中華民國時，蔡英文就用中華民國來跟中共對幹。但在台灣 內部大家期待蔡英文使用中華民國稱號的時候，她就偏偏用台灣、這個國家，或中華民國台灣。

趙少康說，就像在台灣每逢重要慶典，在很多地方都可以懸掛國旗時，蔡英文偏偏不要，國慶主視覺及各種宣傳品也完全失去國旗的意象，但當在國際賽事，人家不許我們懸掛國旗時，就非要把國旗帶進去，大鬧一場也好。

趙少康認為，蔡英文如果像國民黨一樣，真心支持、愛護中華民國，就應該對內對外態度一致，公開宣示民進黨 放棄台獨主張，不再追求台灣獨立，中華民國就是我們的國家、我們的國號，而不是被民進黨借殼上市、暫時借用的名稱。否則中華民國只是民進黨對外鬥爭、對內騙取選票的工具。

趙少康表示，蔡英文在國慶演說中的「四個堅持」，實際就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的重點，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，還要在野黨團結一致支持她，蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，就霸王硬上弓的要在野黨活活吞下，這不是吃在野黨的豆腐？

趙少康說，蔡英文不願接受「一中各表」的論述，被中共認為是改變現狀，造成兩岸軍事緊張情勢升高，再大幅增加國防預算，讓軍火商上下其手大發危機財，並指責在野黨為何不同仇敵愾痛罵中共，在野黨在紅帽子滿天飛的情況下，對於受軍火商掌控、胡亂編列的龐大軍購預算也不敢認真審查，民進黨一石數鳥，真是占盡在野黨的便宜，也讓多少軍火商占盡納稅人的便宜。