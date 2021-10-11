朱立倫邀張善政任智庫副手 組影子內閣

國民黨主席朱立倫（右）邀請行政院前院長張善政（左）擔任智庫副董事長，打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。本報資料照片

國民黨 主席朱立倫就任後，新人事陸續到位。本周四國民黨智庫「國家政策研究基金會」董事會將改選，除了由朱立倫兼任董事長，前立委柯志恩擔任執行長外，最大的亮點就是朱立倫邀請行政院前院長張善政擔任副董事長，親自操刀打造「影子內閣」，超前部署國民黨重返執政的國家政策。

智庫的新人事，等於由朱立倫擔任指揮官，張善政整合智庫重要議題並擬定未來國家政策方向，柯志恩負責與立法院溝通提供論述攻防，形成影子內閣「鐵三角」。

此外，這次朱立倫安排的黨務人事中，國際事務部主任黃介正及大陸事務部主任林祖嘉，都曾經擔任陸委會副主委，具政務官資歷，同步整頓國民黨對外關係與兩岸政策，也被視為是「影子內閣」的重要成員。

國民黨黨務高層指出，智庫在朱立倫的主席任內，一定會有角色。朱過去在行政院或新北市長的政策制定端十分扎實，這次競選主席提及「科學數據」選戰，未來智庫也會連結到2022選舉策略小組。至於張善政，過去曾任科技部長，也當過谷歌亞洲區硬體總監，符合會計博士朱立倫「數據控」條件。

據指出，朱立倫找張善政早有端倪。朱這次競選主席，曾找張站台，更稱當年他擔任高雄市前市長韓國瑜選總統時的主委，與韓及擔任韓副手的張善政3人是「鑽石鐵三角」。朱立倫選前受訪時也強調，張與他有許多共同理念，也是「藍軍大智庫」靈魂人物。此即暗示張善政必有重用，且與智庫有關。

另一方面，朱立倫選前也表示要成立「藍軍大智庫」整合現有平台，包括前總統馬英九 的馬英九基金會、行政院前院長江宜樺的長風基金會、中央委員連勝文的青年發展基金會、中常委高思博的21世紀基金會等，跳脫純學者的理論模式，在氣候變遷 、動物保護、青年創業、修憲工程、民生經濟、防疫生計等重要議題上匯集人才，進一步提出國家政策，結合立院黨團、縣市議會黨團，提升藍營戰力。