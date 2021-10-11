藍：九合一選後公布黨版國安戰略準則作為2024大選基礎

翁履中教授。（僑教中心提供）

美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中代表國民黨 在今年度美台國防工業會議宣布黨主席朱立倫三項對美工作 ，包括對美常態溝通，與國防產業往來；此外，國民黨主席朱立倫將在明年底九合一選後，公布國民黨版國安戰略準則，作為2024年大選基礎。

這是朱立倫就任主席以來首個對美互動場合，翁履中表示，朱立倫不願錯過任何與美方友人互動的機會，因此派出代表參與。

翁履中說，美中長期戰略競爭加劇，民進黨政府無力管理穩定的兩岸關係，國民黨將致力於承擔維護台灣 海峽和平穩定的責任。

翁履中在會中表示，很多人認為台灣缺乏整體國安戰略，使得防衛戰略與計畫以及軍事現代化長期「迷向」，沒有最高層級的戰略文件，國防部要發表國防政策白皮書和國防檢討時，只能參考總統談話和新聞稿。

翁履中表示，國民黨國際事務部正在召集經驗豐富的外交政策與國防專家，組成工作小組，撰寫國安戰略準則，將在明年台灣九合一選舉後推出，這項準則也會成為國民黨2024年總統大選的基礎。

此外，翁履中表示，國民黨承諾開誠布公和國內外的國防產業互動，將在國民黨評估基礎上，為台灣國防利益坦率執言。

翁履中表示，2027年可能是台灣的關鍵時刻，不僅時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在國會作證時這麼說，2027年也是中國國家主席習近平第三任期的最後一年，他可能會藉發動對台戰爭來正當化其繼續第四任期的意圖。

翁履中表示，台灣比以往任何時刻都更需要國民黨，強大的國民黨不僅可使台灣民主更為平衡健康，也是在未來關鍵數年中，領導台灣度過難關的可行候選人；翁履中表示，國民黨已經準備好與美方務實對話，朱立倫更願意坐下來聆聽大家意見。