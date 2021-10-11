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藍：九合一選後公布黨版國安戰略準則作為2024大選基礎

記者張文馨／華盛頓報導
翁履中教授。（僑教中心提供）
翁履中教授。（僑教中心提供）

美國德州山姆休斯頓大學政治系副教授翁履中代表國民黨在今年度美台國防工業會議宣布黨主席朱立倫三項對美工作，包括對美常態溝通，與國防產業往來；此外，國民黨主席朱立倫將在明年底九合一選後，公布國民黨版國安戰略準則，作為2024年大選基礎。

這是朱立倫就任主席以來首個對美互動場合，翁履中表示，朱立倫不願錯過任何與美方友人互動的機會，因此派出代表參與。

翁履中說，美中長期戰略競爭加劇，民進黨政府無力管理穩定的兩岸關係，國民黨將致力於承擔維護台灣海峽和平穩定的責任。

翁履中在會中表示，很多人認為台灣缺乏整體國安戰略，使得防衛戰略與計畫以及軍事現代化長期「迷向」，沒有最高層級的戰略文件，國防部要發表國防政策白皮書和國防檢討時，只能參考總統談話和新聞稿。

翁履中表示，國民黨國際事務部正在召集經驗豐富的外交政策與國防專家，組成工作小組，撰寫國安戰略準則，將在明年台灣九合一選舉後推出，這項準則也會成為國民黨2024年總統大選的基礎。

此外，翁履中表示，國民黨承諾開誠布公和國內外的國防產業互動，將在國民黨評估基礎上，為台灣國防利益坦率執言。

翁履中表示，2027年可能是台灣的關鍵時刻，不僅時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在國會作證時這麼說，2027年也是中國國家主席習近平第三任期的最後一年，他可能會藉發動對台戰爭來正當化其繼續第四任期的意圖。

翁履中表示，台灣比以往任何時刻都更需要國民黨，強大的國民黨不僅可使台灣民主更為平衡健康，也是在未來關鍵數年中，領導台灣度過難關的可行候選人；翁履中表示，國民黨已經準備好與美方務實對話，朱立倫更願意坐下來聆聽大家意見。

國民黨主席朱立倫。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾學仁／攝影

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