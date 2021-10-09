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蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

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蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次

記者丘采薇／台北10日電
蔡英文總統10日以「共識化分歧、團結守台灣」發表國慶演說，內容總共提到「中華民國」6次，「中華民國台灣」3次，提及頻率和執政後歷年相差不大。(記者侯永全／攝影)
蔡英文總統10日以「共識化分歧、團結守台灣」發表國慶演說，內容總共提到「中華民國」6次，「中華民國台灣」3次，提及頻率和執政後歷年相差不大。(記者侯永全／攝影)

蔡英文總統今天以「共識化分歧、團結守台灣」發表國慶演說，內容總共提到「中華民國」6次，「中華民國台灣」3次，提及頻率和執政後歷年相差不大。

民進黨執政後，中華民國、中華民國台灣等用詞，都在每年國慶及總統就職典禮致詞時，成為各界解讀的政治密碼。去年國慶，蔡英文提及中華民國4次，2次中華民國台灣。而2019年國慶演說，蔡英文6次提到中華民國，2次提到中華民國台灣。

2018年是蔡英文首度在國慶演說中出現「中華民國台灣」字眼，共出現2次；另講了4次中華民國。包括「今天是中華民國一百零七歲的生日」、「維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國的永續發展」、「越來越多理念相近國家，表達對中華民國台灣的支持」、「我們的軍事戰略，它的核心價值，就在提升中華民國國軍的戰力」、「我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權」與「中華民國生日快樂」。

2017年國慶演說中，蔡英文提到中華民國6次。包括了「今天是中華民國一百零六年國慶」、「跟我們一起共度中華民國生日的僑胞和朋友們」、「在中華民國生日的這一天」2次、「我要謝謝所有的國軍弟兄姊妹們，各位是中華民國生存發展的保衛者」、「甘神父為台灣犧牲奉獻了幾十年，現在，這位和我們分享光跟愛的神父，正式成為中華民國國民」。

2016年蔡英文執政後首次國慶演說，則是提到中華民國次數最少的一年，僅有3次。包括「今天是中華民國一百零五年的國慶」、「新政府會依據中華民國憲法」與「呼籲中國大陸當局，正視中華民國存在的事實」。

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蔡英文雙十演說提4堅持：全力阻止現狀被片面改變

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