11月入境美國須打6疫苗不含高端 台灣本月仍不受限

美國將從11月起，取消對來自中國、印度、巴西和大部分歐洲國家在內，共33國旅客的航空入境限制，條件是這些旅客要完整接種新冠疫苗。(美聯社)

路透報導，美國 疾病管制中心（CDC）發言人8日透露，11月起將要求幾乎所有入境美國的外國旅客，完整接種獲美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，共計6款，不過高端疫苗 不在列。對此，指揮中心指揮官陳時中說，台灣 仍在綠色名單中，將盡快協助高端疫苗取得國際認證。

美國CDC發言人說，經FDA緊急授權或核准或被WHO批准緊急使用的6種疫苗，將符合前往美國旅行的標準。根據WHO官網，目前已獲批准緊急使用的新冠疫苗包括輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、國藥和科興。

美國自去年起，針對中國等33國實施入境限制，外籍旅客若過去14天內曾在這些國家停留，不得入境美國，台灣當時不在限制範圍內。路透報導，美國新的入境疫苗要求將適用於幾乎所有搭機入境美國的外國旅客，包括不受上述限制的人。

陳時中指出，美國的入境政策至今沒有任何變化，台灣還是屬於綠色名單，未受限制；美國開放原本受限制的33國旅客入境須完整接種，但台灣沒有被通知在名單內。

在美國CDC官網搜尋「綠色名單」（green list），最接近的結果是美國人出境到世界各地感染新冠肺炎的風險評估圖表，分為四級，台灣屬風險最低的第一級，但這並非針對搭機入境美國旅客的分級管制名單。

此外，英國、法國、斯洛伐克、菲律賓、阿拉伯聯合大公國阿布達比酋長國，都有因應疫情針對入境旅客出發地的綠色名單，但美國沒有。

指揮中心發言人莊人祥指出，美國目前僅私下對外說明，尚未正式發布相關政策，台灣正積極了解美國入境新制適用範圍及相關指引，若新制只適用上述33國，對原本在綠色名單內的台灣不受影響，若新制適用全球，將積極爭取高端疫苗作為可以入境的疫苗。

白宮9月20日宣布，美國將從11月起，取消對來自中國、印度、巴西和大部分歐洲國家在內，共33國旅客的航空入境限制，條件是這些旅客要完整接種新冠疫苗，但未具體說明會承認哪些疫苗。由於FDA目前認可的輝瑞、莫德納和嬌生疫苗並非在所有國家都普遍使用，一些國家曾施壓美國政府接受世衛認可的疫苗。

先前陳時中曾提及台灣邊境管制會視中和抗體濃度，未來管控仍以此依據，或比照美國採完整接種疫苗？陳時中說，因事情變化很快，國際經驗和資料日新月異，等到開放邊境時，會參考國際經驗認定。