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澳洲前總理：台灣可成東方以色列 以不對稱戰力傷敵

中央社記者鍾佑貞台北8日電
澳洲前總理艾波特5日訪台，8日出席年度「玉山論壇」發表專題演說。美聯社
澳洲前總理艾波特5日訪台，8日出席年度「玉山論壇」發表專題演說。美聯社

澳洲前總理艾波特今天表示，台灣或可成為東方以色列，以不對稱戰力傷害敵方，但時間恐怕不是站在台灣這邊，因此台灣與盟友需要加速建構戰力；做足準備，才是避免戰事的上上之道，「我相信，越勇敢，就越自由」。

艾波特（Tony Abbott）5日訪台，今天出席年度玉山論壇，晚間與國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮參加論壇晚宴並發表演說。

艾波特在演說時表示，中國正準備奪取台灣，且在必要時出動武力，但台灣從未是共產中國一部分，台灣在1895年後也未受北京統治。

他進一步問道，中國為何持續以軍機侵擾台灣，且侵擾頻率逐漸升高？如果中國無意迫使美國離開西太平洋，改由解放軍接管這個區域，又為何要發展大規模兩棲攻擊實力？

艾波特認為，台灣若遭海空入侵，可怕的後果令人無法想像。自由的台灣人民必須服從集權主義，無法擁有獨立思想、永遠屈從，並隨時受到監控；台灣如果真的遭入侵，幾乎等於對美國及其盟國的「最後通牒」。

他表示，北京希望台灣不戰而降，並已開始使出混合戰，以假訊息、灰色地帶攻擊等方式企圖拿下台灣；北京也持續加大對台侵擾力道，藉此消耗台灣空軍戰力，並企圖混淆台灣，讓台灣無法辦別中國是進行軍演、抑或真的要發動攻擊。

艾波特指出，北京希望藉由這類攻擊來挑釁台灣，中國便有機會、指責台灣才是引發爭端的一方；此外，中國海軍可能會在鄰近台灣的區域演習，試圖恫嚇台灣、迫使台灣讓步。

艾波特認為，北京將對外堅稱台灣屬中國事務，與他國無關，甚而中國船艦可能進入台灣領海；因此，美國、法國、日本、英國、澳洲及歐洲國家，必需繼續在台灣海峽巡航，藉以提醒北京，台海屬於國際水域。

至於北京是否準備好封鎖台灣，並攔截前往台灣的外國船隻及飛機，艾波特說：「我的直覺是，中國可能會猶豫」，畢竟這將挑戰美國及其盟友對台灣的安全承諾；若此狀況真發生，中美經濟關係恐早已破裂，世界也可能已分裂為民主政體及獨裁體制兩大陣營。

艾波特建議，台灣或許可以成為「東方以色列」，以不對稱的戰力傷害敵方，但時間可能不是站在台灣這邊，因此，台灣與盟友需加速建構戰力，準備好為自己而戰。

他表示，要避免沒人樂見的戰爭，做足準備是上上之道。「台灣人民勇敢，並享有自由。而我相信，越勇敢，就越自由」。

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