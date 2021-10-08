支持台代表處更名？李察：用自己的名字沒什麼大不了

法國參議院友台小組主席李察、副主席布依松、喬瑟芙、外交暨國防委員會副主席卡迪克(左至右)跨黨派參議員訪問台灣，今天下午在西華飯店舉行記者會。記者徐偉真／攝影

台灣 政府推動台外館更名，法國參議院 友台小組主席李察（Alain Richard）今天被問到對於台灣代表處推動更名一事表示，這島嶼或國家的名字是台灣，讓這國家用自己的名字對他來說沒什麼，而他昨天在總統府致詞時用了「國家」稱呼台灣，他說他沒有政治意涵，他用的字在法文不只可以指國家，也可以表示「地理上的一個地方」。

李察應台灣政府邀請，率訪問團6日至10日訪問台灣，訪團成員還有友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。訪團今天下午在西華飯店舉行記者會。

李察表示，這趟訪問準備很久，因為疫情所以比原定時間晚來台，他很高興能和台灣政府有廣泛討論，他們身為國會議員，和政府有緊密討論也有緊密連結，希望台法關係可以更加堅強、深化，和台灣在各領域有更多合作，法國也希望在印太區域擔起更多責任，對區域安全有貢獻，確保這區域穩定開放自由。

卡迪克說，專制政體在全球帶來挑戰，他們宣傳西方的民主政體是不好的，對這種發展沒有助益，但台灣是個反例，台灣憑藉著民主制度才能在各領域有亮眼表現，法國也注重民主，他們這次來就是要告訴台灣「你們不是孤立的」。

媒體提問，李察昨天的致詞用到「國家」這個字，不怕北京生氣？也有人問到台灣推動外館更名一事。李察說，他提到國家，是要感謝台駐法代表吳志中在法國的種種努力，他沒有政治意涵，那個字在法文不是只指國家，也可以說是地理上的一個地方。

李察說，這個島嶼或國家的名字是「台灣」，他很驚訝名稱是個外交議題，讓這個國家用自己的名字對他來說沒有什麼。卡迪克說，他支持李察說的話，駐法外館是是台灣在法國的代表處，他回去會提出相關建議，他也很讚賞台灣駐法國外館和吳志中在推動台法交流上的各種努力。

對於這次訪台恐引起中國 或中國駐法大使館打壓，李察說，今年3月他們就安排要來台灣參訪，這趟訪問符合法國和中國的雙邊關係及法國外交政策，他們參訪台灣跟其他議員參訪其他國家都符合法國外交政策，這趟訪問公布後中國駐法大使盧沙野去信，表達訪問可能會對中法關係有不好的影響，但他回應告知對方「不是這樣的」，參訪行程符合法國對外政策，雙方的討論僅止於此，並沒有像媒體說的他們遭到重大施壓，只是雙方看法不同而已。