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馬英九、王金平下周「破冰」餐敘 高雄政壇討論熱烈

記者徐白櫻／高雄報導
國民黨主席競選期間，朱立倫（右）曾赴路竹探視立法院前院長王金平（左），兩人相談甚歡。(本報資料照片)
國民黨主席競選期間，朱立倫（右）曾赴路竹探視立法院前院長王金平（左），兩人相談甚歡。(本報資料照片)

朱立倫當選黨主席後出現藍軍出現新氣象？前總統馬英九下周五（15日）將南下高雄路竹與立法院前院長王金平餐敘，前立委黃昭順、新科主委許福明等人將與王金平的高雄子弟兵聯絡感情，會中可能聚焦黨內團結與未來如何促進兩岸關係。

國民黨主席朱立倫今天到高雄主持黨部主委布達儀式，高市黨部新科主委許福明三度回鍋擔任高市黨部主委，許與馬英九、王金平等人有深厚情誼。

馬英九下周五要到路竹王金平老家用餐，王金平白派子弟兵高雄市副議長陸淑美、高雄市農會理事長蕭漢俊，另有黃昭順、許福明等人到場。蕭說，他只是小角色，幫王院長招待貴賓。此外，黃昭順在黨主席選舉一局大力支持朱立倫，選前選後熱心奔走，黃昭順證實馬英九與王金平聚會，但她低調說，「有人請吃飯就很開心，不知道要談什麼」。

主席選舉期間，朱立倫曾到路竹拜會前立法院長王金平。王金平強調，黨內選舉沒有特別支持誰，但要求朱立倫理性處理兩岸問題。

2005年馬英九與王金平競選國民黨主席，王敗馬勝出，2013年爆發「馬王政爭」存在嫌隙，馬英九與王金平關係受外界關注。黨內人士預測，王金平對推動兩岸事務有高度興趣，2020年原本要代表國民黨赴大陸參加海峽論壇，但因後來爆發「求和說」破局；明年市長、議員選舉登場，許福明剛上任，需要凝聚黨內力量。

前立委黃昭順（右）在下周馬王會扮演重要角色，今早陪同黨主席朱立倫參加高市黨部主委...
前立委黃昭順（右）在下周馬王會扮演重要角色，今早陪同黨主席朱立倫參加高市黨部主委布達儀式。(記者徐白櫻／攝影)

王金平 馬英九 國民黨

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