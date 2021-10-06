我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮將宣布10億元採購新冠病毒居家快篩試劑

阿州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

李察訪台 吳釗燮：互助情誼不受蠻橫威脅而退讓

中央社台北6日電
法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）6日訪台，晚間在晚宴上致詞。（外交部提供）中央社
法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）6日訪台，晚間在晚宴上致詞。（外交部提供）中央社

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團今天抵台，外交部長吳釗燮表示，這次是李察第三次訪台，也是民主夥伴對自由民主價值堅持，及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼，對此表達高度歡迎。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮下午會晤法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團全體成員，並設宴款待，對於訪團在法國參議院新會期第一週不辭辛勞、遠道來台，吳釗燮表達高度歡迎，並強調李察率團來訪是民主夥伴對自由民主價值堅持，以及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼。

吳釗燮提及，這次是李察第三次訪台，且訪團成員包括跨黨派4名友台小組參議員，在他們鼎力支持之下，法國參議院今年5月以304票高票一致通過「支持台灣參與國際組織工作決議案」，創法國國會首例。吳釗燮感謝法國不分黨派、不分朝野支持台灣參與國際事務，以及友台小組成員們的積極推動。

吳釗燮在晚宴時也表示，台法近年來在經貿、文化、科技等領域都有密切的合作，再次感謝友台小組在國會不斷為雙邊關係注入動能。

外交部表示，晚宴精心準備鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋等具有「台灣民主元素」的菜色，展現台灣致力追求自由民主、維護區域安全的堅持。

台灣 參議院 釋迦

上一則

監察院砸490萬換LOGO 藍轟親綠意識形態

延伸閱讀

16歲小媽媽生女 34歲祖母相挺：有體力顧孫我驕傲

16歲小媽媽生女 34歲祖母相挺：有體力顧孫我驕傲
國慶影片包商3年拿5標案 外交部稱首度合作挨批鬼扯

國慶影片包商3年拿5標案 外交部稱首度合作挨批鬼扯
習近平的中國 成單向度社會

習近平的中國 成單向度社會
澳前總理艾波特訪台 將發表演說 拜會蔡英文

澳前總理艾波特訪台 將發表演說 拜會蔡英文

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺
周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄