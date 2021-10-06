李察訪台 吳釗燮：互助情誼不受蠻橫威脅而退讓

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）6日訪台，晚間在晚宴上致詞。（外交部提供）中央社

法國參議院 友台小組主席李察（Alain Richard）訪團今天抵台，外交部長吳釗燮表示，這次是李察第三次訪台，也是民主夥伴對自由民主價值堅持，及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼，對此表達高度歡迎。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮下午會晤法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪團全體成員，並設宴款待，對於訪團在法國參議院新會期第一週不辭辛勞、遠道來台，吳釗燮表達高度歡迎，並強調李察率團來訪是民主夥伴對自由民主價值堅持，以及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼。

吳釗燮提及，這次是李察第三次訪台，且訪團成員包括跨黨派4名友台小組參議員，在他們鼎力支持之下，法國參議院今年5月以304票高票一致通過「支持台灣 參與國際組織工作決議案」，創法國國會首例。吳釗燮感謝法國不分黨派、不分朝野支持台灣參與國際事務，以及友台小組成員們的積極推動。

吳釗燮在晚宴時也表示，台法近年來在經貿、文化、科技等領域都有密切的合作，再次感謝友台小組在國會不斷為雙邊關係注入動能。

外交部表示，晚宴精心準備鳳梨、蓮霧和釋迦 冰淇淋等具有「台灣民主元素」的菜色，展現台灣致力追求自由民主、維護區域安全的堅持。