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蔡英文投書美刊：民主不容妥協

記者丘采薇、張加、侯俐安、林汪靜／台北報導
蔡英文總統5日晚主持總統府光雕秀點燈儀式。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統5日晚主持總統府光雕秀點燈儀式。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統接受美國「外交事務（Foreign Affairs）」雙月刊邀請撰寫專文提到，民主已成為台灣人民認同中不容妥協的一部分，這分堅定讓台灣挺過21世紀的挑戰。她也提到，北京當局從未放棄對台的野心，在中國人民解放軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進。」

但她也提到，就如2016年以來，政府一再重申，「只要在對等、不設政治前提的原則下，我們將持續以開放態度與北京當局展開對話。同時，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策。」

蔡總統專文以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，分享台灣模式。蔡總統表示，北京當局從未放棄對台的野心，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾；儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務。

行政院長蘇貞昌表示，台灣一定要警覺，中國愈來愈過分了，世界也都看到中國一再侵害區域和平、對台灣壓迫，「我們一定要增強自己團結一起，增強國力，想要併吞台灣的國家，才不敢輕易動武，唯有自助、才有人助」。

國防部長邱國正在立院受訪表示，最近敵情狀況大家都很清楚，「連續的、非常頻繁」，對空軍、海軍、防空部隊造成滿大壓力，「但壓力對我們也是助力，督促我們做好戰備整備」。

陸委會主委邱太三表示，共機近期大量侵擾台灣，嚴重衝擊到兩岸和平穩定，「共軍應該要自己知所警惕，自我節制」。

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