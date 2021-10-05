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周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

記者修瑞瑩／台南報導
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

韓團TWICE成員周子瑜的媽媽在台南市東區經營的「首璽咖啡」，最近傳出房東出售的消息，而且總價達1億2800萬元(新台幣，下同，約459萬美元)，每坪價格近79萬元(約2.8萬美元)，房仲業者指出，如果成交，將改寫台南中古大樓店面的最高紀錄，主要原因除了名人加持外，鄰近台南金雞母南紡購物中心，也是加碼的原因。

首璽咖啡所在的大樓，是有31年屋齡住商混合的「鄉城帝國」，周子瑜的媽媽黃燕玲從2016年在1樓店面經營咖啡廳，店內到處都可以看到TWICE的照片，還有許多周子瑜的個人照片，也經常播放TWICE的歌曲，之前周子瑜的粉絲曾在店內舉辦為周子瑜慶生等活動，成為粉絲的朝聖地之一。

而日前台南市長黃偉哲還前往為店方友善動物空間掛牌，歡迎大家帶著家裡的毛孩子前往消費，又讓人想起周子瑜喜愛的吉娃娃「酷吉」，而據悉因為房東與首璽還有兩年的租約，即使未來房子易手，仍不影響租約。

首璽最近傳出房東要售屋的消息，162坪的店面開價1億2800萬元，平均每坪78.81萬元，房仲業界認為有指標意義。

但也有房仲業者表示，該房因為坪數較多，總價較高，但平均單價看起來，並不會過高，最主要的還是地點，以台南市中西區或東區的中古大樓一樓店面來看，每坪80到100萬都有成交過，首璽咖啡所在地，距南紡只有500公尺，加上前方的裕農路交通方便，旁邊還有停車場，隔著中華東路，對面就是目前全市的鑽石地段平實營區，店寬又有10公尺，相當漂亮開價79萬元並不算貴。除了地段珍稀，加上名人的加持，會讓價格更提升。

而據悉目前有不少外縣市的投資客對於該店面相當有興趣。

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，台南市長黃偉哲日前曾前往。本報系資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，台南市長黃偉哲日前曾前往。本報系資料照片
台南市長黃偉哲日前到周子瑜媽媽經營的咖啡店，為寵物友善空間掛牌。本報系資料照片
台南市長黃偉哲日前到周子瑜媽媽經營的咖啡店，為寵物友善空間掛牌。本報系資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，房東求售中。圖／取自網路
周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，房東求售中。圖／取自網路

咖啡 房東 投資

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