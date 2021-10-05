艾波特敏感時機訪台 學者：彰顯澳洲高度關注台海

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）（右）昨天下午搭乘新加坡航空SQ-876班機抵達桃園國際機場，最後要離開機場前親切的向記者揮手致意。記者季相儒／攝影

澳洲 前總理艾波特 今天訪台。國際關係學者黃恩浩分析，共機近日大規模擾台，在台海局勢相對緊張下，艾波特願意來訪，政治意涵重大，也彰顯澳洲高度重視台海安全。

艾波特（Tony Abbott）今天低調搭機來台，將出席玉山論壇，並與中華民國總統蔡英文及國家安全會議秘書長顧立雄等會晤。他日前表示強烈支持台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

國防部智庫、國防安全研究院學者黃恩浩研究澳洲安全戰略多年，他下午接受中央社訪問時指出，艾波特擔任總理時便相當友台，卸任後沒有政務官包袱，反倒更能表達真實想法。此外，如果中國 加入CPTPP，台灣加入可能性偏低，他當然發言挺台參與。

黃恩浩強調，艾波特此行來訪，應放在區域安全架構下解讀，澳洲安全與印太區域安全息息相關，澳洲必須與志同道合的夥伴合作，而台灣是澳洲印太政策下重要的一環。

黃恩浩指出，澳洲高度重視台海安全，當地智庫指出，台海安全牽動澳洲國家安全，如果台灣有事，澳洲無法置身事外。台海若爆發衝突，澳洲出兵機率雖不高，但一定會在澳洲及美國軍事同盟架構下，協助美國因應台海危機。當地媒體如「澳洲人報」（The Australian）及澳洲第九頻道（Nine Network）近日也聚焦台海局勢。

他指出，澳英美共組AUKUS安全聯盟，是冷戰結束以來的首個軍事同盟關係；澳洲了解若無法守住第一島鏈，第二島鏈也恐怕淪陷，因此加入AUKUS，盼在能力所及範圍內，將防禦範圍推至第一島鏈。台灣位居第一島鏈，澳洲必然會考量各種情況下與台灣的安全關係。

2014年11月，中國國家主席習近平訪問澳洲，與時任澳洲總理艾波特共同宣布完成澳、中自貿協定談判。艾波特今年7月受邀演說時指出，澳洲當初誤信中國簽下自貿協定，結果中國漠視承諾，並利用貿易做為懲罰澳洲的工具，澳洲經驗足以成為喚醒世界的「重大警示」。

黃恩浩說，艾波特上任後，澳中經濟關係良好，加上自2007年以來，中國是澳洲最大出口貿易國，澳洲因此對美國及中國採取等距外交，不願因政治上親美，於經濟上得罪中國。

黃恩浩指出，艾波特對中國立場轉向的原因，除了澳洲受中國貿易制裁外，中國近年對澳洲逐漸採取銳實力，企圖以金錢「購買」對澳洲政策的影響力，或透過國會議員為中國關切的議題發聲也是關鍵。

此外，澳洲政界及民間也慢慢發覺，當地關鍵基礎設施背後多有中國國營企業，甚至是解放軍涉入。澳洲因此通過外交關係法，賦予中央聯邦政府權力追溯或終止地方政府涉及其他國家的不合理決策。

黃恩浩認為，不應排除艾波特此行擔任傳話信差的可能性，他也可能與台灣就經濟議題展開討論，安全事務則以閉門會議進行。