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澳前總理艾波特訪台 將發表演說 拜會蔡英文

記者張加／即時報導
澳洲前總理艾波特（前排右）5日訪台，將應邀出席8日舉行的第五屆「玉山論壇」發表專題演說，蔡英文總統預計明天上午接見。記者季相儒／攝影
澳洲前總理艾波特（前排右）5日訪台，將應邀出席8日舉行的第五屆「玉山論壇」發表專題演說，蔡英文總統預計明天上午接見。記者季相儒／攝影

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）訪問台灣，應邀出席預定8日舉行的第5屆「玉山論壇」發表專題演說，訪台期間也將拜會蔡英文總統。

台外交部發言人歐江安今天指出，艾波特5日下午抵達台灣，由台外交部政務次長田中光代表接機；訪台期間艾波特除了出席「玉山論壇」外，將拜會蔡英文、國家安全會議秘書長顧立雄、經濟部部長王美花、國家發展委員會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政務委員鄧振中以及外交部長吳釗燮的款宴。

歐江安表示，此次艾波特訪台，外交部已與中央流行疫情指揮中心及台北市政府衛生局密切協調，妥善執行「外交泡泡」各項防疫規畫，以最高的標準做好各項防疫準備工作。

歐江安指出，台澳理念相近，雙方共享自由、民主及人權的價值，艾波特來訪將強化兩國於安全、經貿及區域情勢的交流與合作，當有助提升國際社會對台灣在印太區域的角色。

歐江安並說，艾波特於2013到2015年曾擔任澳洲總理，卸任後仍積極參與國際事務；艾波特為我堅定友人，多次為台灣發聲，公開表達支持台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

波特 台灣 澳洲

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