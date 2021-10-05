我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

70年逾21萬兒童受害 法天主教神職人員性侵調查公布

台海巡署軍事化宣示：提升戰力等同國軍 作戰任務曝光

記者洪哲政／台北報導
海巡安平級安平艦。記者余承翰／攝影
海巡安平級安平艦。記者余承翰／攝影

台灣海岸巡防署表示，該署已與國防部簽署支援協定律定機制，提供戰備任務所需的武器、裝備、油料、各式補給，且結合國軍年度戰備輔訪，以強化海巡署作戰效能，提升戰力等同國軍部隊，厚實國防整體禦敵戰力。

台立法院外交及國防委員會6日將審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，審查會將由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。國防部規畫以2400億元（新台幣，約8600萬美元）採購國造武器，其中「海巡艦艇加裝戰時武器系統」編列32億元（約114.6萬美元），112年開始執行，將為海巡12艘「安平級」巡邏艦加裝雄二、雄三反艦飛彈發射模組。

台海巡署在書面報告中表示，因應國防軍事需要或應處緊急事變，於應急 作戰階段生效時，依據國防法第4條「作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用之」，台海巡署及所屬機關(構)依行政院命令納入國防軍事作戰體系，並依「平戰轉換作業規範」分由國軍各作戰單位指揮，遂行國軍固安作戰計畫所賦予的任務，共同保衛國家安全。

台海巡署表示，為強化防衛作戰時期海巡兵力運用，海巡署與國防部已就平戰轉換進行綿密協調，並且建立相關作業規定，各地區分署已與各作戰區及作戰分區完成任務規畫，在第一線後備動員兵力未抵達前，擔任各港口防護及海岸線監偵巡邏警戒與突發狀況應處，當後備動員兵力抵達後，納入動員守備部隊序列，接受其指揮，遂行第一線守備及各港口固封毀港任務。

台海巡署表示，為使海巡艦船艇能於戰時形成立即戰力，海軍除定期邀集海巡署就海巡艦艇戰時武器裝備加裝規劃實施研討，就兵力編組與運用、武器加裝、執行構想與指管通訊、人員訓練與後勤維保及戰時動員等項規畫律定外，並利用各項演訓時機進行驗證，逐項檢討精進，培養海軍、海巡共同作戰的能力及默契，以有效提升國軍整體制海作戰能力。

台海巡署指出，為遂行平戰轉換任務，海巡署除派員參加國軍各兵科學校訓練課程，並參與國軍年度重大演訓共同演練培養作戰默契外；另與國防部簽署支援協定律定機制，提供戰備任務所需的武器、裝備、油料、各式補給，且結合國軍年度戰備輔訪，以強化海巡署作戰效能，提升戰力等同國軍部隊，厚實國防整體禦敵戰力。

台行政院主計處則表示，有關海空戰力提升計畫採購特別預算財源規畫部分，以目前預估2022年度累計債務未償餘額占前三年度GDP平均數之比率為32.8%，距舉債上限40.6%，尚有7.8個百分點，舉債空間約有1.5兆元（約537.5億美元），預計尚可因應未來海空戰力提升計畫採購預算需求。

國防部 預算 台灣

上一則

法國參院訪團6日訪台 聚焦疫後復甦、區域安全

延伸閱讀

英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動

英國防部：英美日澳加紐將在南海聯合行動
解放軍機擾台 4天多達149架數 美方加強措辭要求住手

解放軍機擾台 4天多達149架數 美方加強措辭要求住手
共軍擾台架次創新高 美國防部：確保台灣自我防衛

共軍擾台架次創新高 美國防部：確保台灣自我防衛
拜登上任首宣布 美中軍事官員對話 確保溝通暢通

拜登上任首宣布 美中軍事官員對話 確保溝通暢通

熱門新聞

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47
華航示意圖。（本報資料照片）

機師居家檢疫違規外出 還偷情空姐 華航：無限期停飛

2021-09-30 01:28

超人氣

更多 >
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗
臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復
影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫

影／網美穿比基尼跳水 忘了「這動作」下體慘撕裂送醫
無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話