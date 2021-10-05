台海巡署軍事化宣示：提升戰力等同國軍 作戰任務曝光

海巡安平級安平艦。記者余承翰／攝影

台灣 海岸巡防署表示，該署已與國防部 簽署支援協定律定機制，提供戰備任務所需的武器、裝備、油料、各式補給，且結合國軍年度戰備輔訪，以強化海巡署作戰效能，提升戰力等同國軍部隊，厚實國防整體禦敵戰力。

台立法院外交及國防委員會6日將審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，審查會將由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。國防部規畫以2400億元（新台幣，約8600萬美元）採購國造武器，其中「海巡艦艇加裝戰時武器系統」編列32億元（約114.6萬美元），112年開始執行，將為海巡12艘「安平級」巡邏艦加裝雄二、雄三反艦飛彈發射模組。

台海巡署在書面報告中表示，因應國防軍事需要或應處緊急事變，於應急 作戰階段生效時，依據國防法第4條「作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立之武裝團隊，納入作戰序列運用之」，台海巡署及所屬機關(構)依行政院命令納入國防軍事作戰體系，並依「平戰轉換作業規範」分由國軍各作戰單位指揮，遂行國軍固安作戰計畫所賦予的任務，共同保衛國家安全。

台海巡署表示，為強化防衛作戰時期海巡兵力運用，海巡署與國防部已就平戰轉換進行綿密協調，並且建立相關作業規定，各地區分署已與各作戰區及作戰分區完成任務規畫，在第一線後備動員兵力未抵達前，擔任各港口防護及海岸線監偵巡邏警戒與突發狀況應處，當後備動員兵力抵達後，納入動員守備部隊序列，接受其指揮，遂行第一線守備及各港口固封毀港任務。

台海巡署表示，為使海巡艦船艇能於戰時形成立即戰力，海軍除定期邀集海巡署就海巡艦艇戰時武器裝備加裝規劃實施研討，就兵力編組與運用、武器加裝、執行構想與指管通訊、人員訓練與後勤維保及戰時動員等項規畫律定外，並利用各項演訓時機進行驗證，逐項檢討精進，培養海軍、海巡共同作戰的能力及默契，以有效提升國軍整體制海作戰能力。

台海巡署指出，為遂行平戰轉換任務，海巡署除派員參加國軍各兵科學校訓練課程，並參與國軍年度重大演訓共同演練培養作戰默契外；另與國防部簽署支援協定律定機制，提供戰備任務所需的武器、裝備、油料、各式補給，且結合國軍年度戰備輔訪，以強化海巡署作戰效能，提升戰力等同國軍部隊，厚實國防整體禦敵戰力。

台行政院主計處則表示，有關海空戰力提升計畫採購特別預算 財源規畫部分，以目前預估2022年度累計債務未償餘額占前三年度GDP平均數之比率為32.8%，距舉債上限40.6%，尚有7.8個百分點，舉債空間約有1.5兆元（約537.5億美元），預計尚可因應未來海空戰力提升計畫採購預算需求。