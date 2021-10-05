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法國參院訪團6日訪台 聚焦疫後復甦、區域安全

記者張加／即時報導
中華民國總統蔡英文（右）於2018年接見法國參議院友台小組主席李察（左）訪問團。圖／取自台總統府網站
中華民國總統蔡英文（右）於2018年接見法國參議院友台小組主席李察（左）訪問團。圖／取自台總統府網站

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）將於6日至10日率團訪台，雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民友誼，以及實質夥伴關係。

台外交部今發布新聞稿宣布，李察應台政府邀請訪問台灣，其訪團成員除團長李察外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。這次是李察在2015年及2018年之後第三度訪台。

台外交部指出，李察等人訪台期間將拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施。

台外交部表示，游錫堃與吳釗燮將分別設宴款待訪團，李察等人抵離以及在台期間的各項活動規畫安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

法國媒體日前報導，李察率領的參訪團將於10月初訪台；李察今年3月曾有訪台的初步規畫，但中國駐法大使盧沙野得知後便致函李察，要求他取消正在組織的訪台團。

台外交部指出，年初盧沙野曾數度言語挑釁，企圖阻撓李察訪台規畫，但李察不畏威嚇，仍然立場堅定，希望再度訪問台灣，展現支持台灣的友情及堅定捍衛自由民主的精神。

台灣 疫情 參議院

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