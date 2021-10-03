台駐美處正名案推手 美議員夏波證實改名有望

美國眾議院外委會亞太小組首席成員夏波（圖）日前證實，駐美代表處改名確實有望。（中央社）

美國眾議院 「台灣 連線」共同主席夏波（Steve Chabot，共和黨）推動駐美代表處正名多年，他近日接受中央社專訪時證實，正名確實有望，多數議員都希望能改，他雖不願透露可能時間表，但表示自己審慎樂觀。

英國金融時報（Financial Times）9月10日報導，美國總統拜登（Joe Biden）政府正在認真考慮台灣提出的請求，允許駐美國「台北經濟文化代表處」（簡稱駐美處）改為「台灣代表處」（TaiwanRepresentative Office）。

報導引述知情人士表示，更名一事得到白宮印太事務協調官坎伯（Kurt Campbell）支持，也已獲得美國國家安全會議內部和國務院亞洲事務官員的廣泛支持。

目前擔任眾議院外委會亞太小組首席成員的夏波近日接受中央社專訪時證實，駐美處確實有可能（there is a real possibility）改名為台灣代表處。他說，改名很合理，美方應該這麼做，他自己也長期支持相關法案。

夏波表示，他讚許拜登政府朝這方向努力，希望他們能夠堅持到底。但夏波不願多談改名可能時間點，坦承「還有許多變動因素」，也可預期中國會一如往常做出反抗，但他強調自己「審慎樂觀」。

夏波指出，國會多數議員都希望駐美處改名，雖還不到共識程度，但他會持續努力直到改名成功為止。至於部分人士反對更名，認為此舉無實質意義，夏波則認為，涉及台灣、中國事務上，在很多方面「象徵性就是實質性」，基本上台灣做什麼北京都會不爽，美國不該因此卻步，應持續向前邁進。

夏波2003年就曾表態支持台灣駐美機構正名，今年5月他與民主黨籍眾議員薛曼（Brad Sherman）共同提出「台灣外交檢討法案」（Taiwan Diplomatic ReviewAct），要將駐美處更名為台灣代表處。

兩人當時透過新聞稿表示，美國政策稱台灣為「台灣」，而非「台北」或「中華台北」，2019年時也將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs）。依循這一長期政策，美國國務卿應與台方展開協商，將駐美處正名。

這部法案後來被納入眾議院抗中「老鷹法案」（EAGLE Act），7月15日獲得眾議院外委會通過。

除了駐美處更名外，夏波近年來也積極推動美國在台協會（AIT）處長位階升格至大使級別，且比較一般大使任命程序，須參議院同意，並改稱「代表」（Representative）。

夏波表示，美國派駐台灣的代表就應該稱為「代表」，而非處長，他自己覺得稱「大使」（ambassador）也無妨。若將職位提升至大使級別，任命就需參議院同意，如此一來能提升AIT處長的地位及威望，「我認為我們該這麼做」。

眾議院外委會7月審議老鷹法案時，夏波曾提出修正案，盼把AIT處長改職稱等多項友台事項納入法案，但部分議員認為事涉敏感，並未通過。