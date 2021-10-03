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台外交部：美公開譴責中國軍機擾台 由衷感謝

中央社台北3日電
中國空軍殲16戰機。(圖：台空軍司令部提供)
中國空軍殲16戰機。(圖：台空軍司令部提供)

3天近百架共機擾台，美國務院今天批北京破壞區域和平。台外交部當地3日晚間表示，對於美國總統拜登政府在周末期間，仍主動以發表公開聲明方式譴責中國挑釁行徑，並且重申對台灣承諾之舉，外交部對此由衷感謝。

中國於10月1日至3日派遣近百架軍機擾台，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天主動發聲明關切，重話批評北京破壞區域和平穩定；他強調，美方會持續協助台灣維持足夠自我防衛能力，履行對台承諾。

台外交部晚間表示，對於美國總統拜登政府在週末期間，仍主動以發表公開聲明方式譴責中國挑釁行徑，並且重申對台灣承諾之舉，外交部對此由衷感謝。

台外交部指出，近期中國軍機、艦頻擾台，並在台海、東海、南海進行各種挑釁作為，已破壞區域和平穩定現狀，並升高印太地區緊張情勢，此等行徑已引起區域各國的關切。

台外交部強調，面對中國挑戰，台灣一向致力提升自我防衛能力，並以堅決意志，維護台灣民主、自由、和平與繁榮；台灣也將持續加強與美國及其他理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

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