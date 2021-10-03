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「口譯哥」趙怡翔宣布 投入2022台北市議員選戰

記者張加／即時報導
駐美代表處前政治組長趙怡翔宣布，將投入台北市議員選舉。(報系資料照)
駐美代表處前政治組長趙怡翔宣布，將投入台北市議員選舉。(報系資料照)

駐美代表處前政治組長趙怡翔今在臉書宣布，將投入台北市議員選舉，選區為大安、文山區，而該區現任議員阮昭雄幾乎同時間在臉書宣布，將不再參與2022年議員連任選舉，將備戰2024年立法委員選舉。

有「口譯哥」之稱的趙怡翔前幾個月辭去駐美處的工作，媒體多次報導他有意選台北市議員，且已鎖定內湖、南港區，但他曾否認參選，或稱仍在思考，並未證實參選。

趙怡翔今在臉書發文表示，在未來，希望將過去的歷練投入台北的發展，將國際視野帶入城市議題；「台北是一座國際之都，如何運用國際連結打造一座更進步、更有國際競爭力的城市，將成為我的重要課題，我一定會全力以赴。」

趙怡翔指出，接下來，他會清楚闡述對都市發展的期待：從營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都市更新，確保市民能享有更高品質的居住環境；而他個人也很關心道路安全，希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。

「我知道市議員的職掌有限，但對我而言，它是一個可以號召社會力的角色，而透過這個力量實現我們所期盼看到的改變。我們一定要找回改革的動力。」趙怡翔說，未來希望能與大家共同促使台北的進步與發展，會努力爭取大家的支持。

趙怡翔並提及其過去經歷，包括積極投入國際關係這條路，從基層研究員做起，後在黨部擔任國際事務主管及智庫諮詢委員；蔡英文總統當選後，除了主持她當晚的國際記者會及就職典禮，更有幸到公部門服務，在國安會、總統府及外交部繼續處理外交議題，最後一個職位在華府，推動台美的合作與交流。

趙怡翔表示，這些經驗讓他更清楚世界如何看待台灣，以及該如何看待世界，也瞭解台灣在國際社會上扮演不可或缺的角色。台灣在對岸壓力下的蓬勃發展，啟發了更多國家發現自己也能抵抗威權主義；台灣的民主成就照亮亞洲，成為許多社會嚮往的方向；台灣捍衛這些價值的決心，是維護區域和平的重要前提。

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