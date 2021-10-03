「求同尊異」是以拖待變？陸媒：朱立倫應讀懂習賀電

中共總書記習近平。(路透)

朱立倫在當選國民黨 主席後接獲來自中共總書記習近平的賀電，內容出現「為國家謀統一」，在國民黨主席當選人歷次收到的北京 賀電之中是第一次。大陸海外華文媒體「多維」刊文指，後來國台辦記者會上，也透過「新華社提問」，再度表達「期望國民黨與我們一道堅持共同政治基礎，為台海謀和平，為國家謀統一」。北京反覆以「謀統一」聲聲喚著朱立倫領導的國民黨，顯示北京追求統一的議程，不可能因台灣 民意偏向民進黨而倒退，同樣地，朱若接下這顆球，或可令兩岸情勢得到轉圜，假如不接，北京依舊能依循自己的步伐去解決「台灣問題」。

評論指，然而，眼見台灣民意對統一的恐懼，朱立倫對北京的統一喊話，勢必難以給予正面響應，儘管朱仍擠出「求同尊異」四個字發出回函，但明眼人都清楚，這四個字多少仍存在著「以拖待變」的僥倖心態。那麼北京給予朱立倫的「善意」，對朱而言究竟是利還是弊？

評論說，從國民黨的角度，答案恐怕是一種利弊並立的矛盾感，一來北京願意與在野的朱立倫往來，肯定令民進黨十分吃味，國共關係再度成為兩岸關係的代理人，可是另一方面，台灣人對統一心存恐懼同樣是不爭的事實，與北京交好也可以是國民黨的包袱，民進黨只要打出主權牌、反中牌，就能穩穩坐牢權力寶座。

不過，評論指，朱立倫乃至於國民黨終究必須認知到，北京拋出的共謀統一，絕對不是對朱立倫的打擊或扯後腿。要談透這個問題，必須回到原點，先理解台灣人為什麽對統一充滿恐懼。

評論提到，台灣人心底對統一的真正憂懼，仍要回到台灣人的集體經驗。過去國民黨收下台灣後，曾發生過二二八事件、白色恐怖等，台灣人想到就怕。而現在兩岸經濟規模差距顯著，若真的統一了，大陸資金、農產、人力是否會不設防地進入台灣，衝擊台灣原本的經濟生態？同時國民黨接收台灣所流的血，又會不會重演？

評論稱，國民黨接收台灣後發生的摩擦，不會在共產黨身上重演，但台灣方面如果不願共謀統一，確定對自己的方案，那麽對統一的想像，就只會停在國民黨到來之初的創傷，民進黨也能在這樣的肥沃土壤中長期在台執政。

文章最後說，換言之，北京發給朱立倫的賀電，以及國台辦的發言，談的都是「謀統一」，而非直接讓兩岸統一，也只有釐清統一之利，化解台灣人對統一之憂，才能將國民黨從台灣民意青睞民進黨的結構中解套。又稱，如果朱立倫方面能看清這一點便不難理解，謀統一這件事對國民黨而言，絕不是政治上的負擔或累贅，不過朱有沒有勇氣承擔，恐怕又是另外一回事。