大屋頂下／張亞中改鋸箭法為補鍋法

處理兩岸問題，紅綠藍過去用的都是「鋸箭法」，張亞中這次用的是「補鍋法」。

李宗吾的厚黑二法。鋸箭法是把露在外頭的箭羽端鋸掉，而把箭鏃留在肉裡不問。補鍋法則是把原來的破洞掏得更大，再補。此有二說。一說是趁機擴大事端並放大功績。另說則是如外科的「擴創手術」，要把傷口周圍的爛肉都切掉，再來縫合。本文從另說。

張亞中一直說，只是疏伐枝葉沒有用，因為根爛掉了，要救根。所以，不能用鋸箭法，要用補鍋法。他雖是在說國民黨，其實兩岸問題也是如此。略舉數例：

一、台灣 史觀：在台灣，「二二八／台獨譜系／史明」史觀，與「辛亥革命／中華譜系／孫中山、蔣經國」史觀，二者對撞。

比如對二二八台獨譜系，國民黨過去做的只是不斷認錯道歉，但始終不能為中華民國譜系建立一個合於功罪比例原則的合理論述。以致在年輕一輩出現湯德章超越孫中山、鄭南榕蓋過蔣經國的奇異氛圍。但張亞中的思考也許是，不能只停在道歉，而必須在中華譜系喚回「孫粉」、「三民主義」，否則不可能解決「天然獨」的問題。

二、一個中國 ：台獨否定「一個中國」，或主張「一個中國就是中華人民共和國」。國民黨則漸漸連「一中各表」也若即若離，視「一個中國」為政治包袱。中共 的「一中原則」，其潛台詞則是「中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。以上三者，都是鋸箭法，罔顧根本。張亞中則提出「整個中國」的概念，欲用以化解「誰是中國唯一代表」的困局，意在直指根本。且他的觀點亦未脫離「對於一個中國的意涵，認知各有不同」。把「一個中國」說成「整個中國」。

三、主體性：中共與台獨皆主張「中華民國已經滅亡論」（「外來政權說」就是中華民國已經滅亡論），但中華民國在事實上仍然存在，且中共及台獨在實際上也都必須藉中華民國來緩衝而不希望其滅亡，因此「中華民國已經滅亡論」其實是鋸箭法，罔顧根本。

張亞中主張「兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係」。此說不是建立在「中華民國已經滅亡論」之上，否則「一中三憲」就不可能成立。張亞中也許認為，不能只想把中華民國鋸掉一半，必須正視其深植在歷史與現實的根本。

四、統一：國民黨建制派竟然指張亞中為「急統／紅統」，簡直匪夷所思。

台獨根本否定統一。中共的統一則是要吃掉中華民國。國民黨則在馬英九時主張「不統」（任內不談統一），如今則幾已不見「統一」的議題。這些都是鋸箭法。

張亞中站在中華譜系發言，所以必須處理中華民國「憲法一中」的議題。他的路徑，似乎是以「如何統一」來節制「是否統一」，並主張「統一公投」。客觀而論，除非主張台獨、完全否定統一，而台灣如果仍要走中華民國路線，這也許是處理統一問題的唯一方法了。

台獨曾主張以「台獨公投」來處理兩岸問題，張亞中則主張以「統一公投」來處理兩岸問題。二者的目的可能皆在保護台灣的主體性，但戰略的效應卻完全不同。

台獨已經沒有膽量倡議「台獨公投」來攻擊對方，台灣就更應主張用「統一公投」來保護自己。

「統一公投」應當是台灣進退攻守的最佳機制。只要能掌握民主體制的主體性，台灣就不必怕「是否統一」的博弈。

五、博弈條件：國民黨建制派質問張亞中：「你的方案，中共會同意嗎？習近平會同意嗎？」

這正是問題的根源。台灣的兩岸方案不可能只建立在「中共同意」上。否則，接受一國兩制即可。台灣更要強調的是，中共也必須考慮「台灣人民同意嗎？」

張亞中甚至表示「佩服」台獨。中共不同意台獨，台灣人也疑懼，但台獨今天卻有了這個局面。反觀國民黨的兩岸路線，畏首畏尾，如果只因顧慮「中共不同意」，只怕「天然獨」勢不可遏，則豈有生路？

張亞中的方案，也許是走在「中共不同意／台獨不接受」的夾縫間。但中共的「中華民國滅亡論」只有中共同意，台獨的「中華民國滅亡論」也只有台獨同意，都是鋸箭法。張亞中的「分治（互視為憲政秩序主體）而不分裂（整個中國）」，也許是第三條路，這就必須用補鍋法、救根法。

當下情勢，兩岸陷於重大危機。中共走向「不能和統，武統只是遲早」，民進黨面對「不可能武獨，豪豬命運未卜」，國民黨則「無力反制台獨，無能節制統一」。一句話可對此情此景作一速描，就是：兩岸沒有和平，前途凶險莫測。

因此，本文認為，紅綠藍三方皆不妨思考一下張亞中的方案。此案也許可以跳出中共與台獨的「中華民國已經滅亡論」，互留餘地，在和平的氛圍下共同經營雙贏共生的兩岸未來。

張亞中或許是為了將他的學理思考轉為政治方案，已將若干詞彙有所調整。譬如，不再主動提「一中三憲」或「互視為不是外國的國家」，及不直接用「中華民國／中華民國憲法」而改稱「憲政秩序主體」，以便在政治場域較易流通。但他的潛台詞，仍是很清楚的。

本文或許不能準確解讀張亞中方案的底蘊，只是就其邏輯結構解讀，並作了一些主觀的引伸。最重要的是，我認為他不再用鋸箭法，而是用補鍋法或救根法來面對兩岸問題，應為最值肯定之處。

長期以來，兩岸問題可謂從來沒有出現過一場既深入又高遠的探索與辯論。中共只會說「必須統一／必然統一」，民進黨只用一句「愛台灣」就封阻了一切相對的兩岸思考，國民黨的「不統／不獨／不武」也只是原地打轉。用這類手法來處理兩岸問題，也許連隔靴搔癢的作用都沒有，遑論正本清源？

蔡政府對張亞中的倡議，惡言恫嚇。但民進黨豈能阻擋在野黨為兩岸和平盡其努力，你搞台獨，難道不准別人不搞台獨？真是豈有此理。

有人說，張亞中若當選國民黨主席，將是一場災難，現在已無法證實此說。但是，如果他當選，他一定可以挑明與蔡英文進行一場兩黨兩岸政策大辯論。倘是如此，我認為民進黨必定無以迴避，因為兩黨真的欠台灣人民一個兩岸政策大辯論。

不能再用鋸箭法，而要改用補鍋法。先擴創，再縫合，紅綠藍都一樣。