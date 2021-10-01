自由潛水世錦賽國旗被消失 台選手侯一明披國旗反制

台灣 參加自由潛水世錦賽國旗被消失，台灣國手侯一明在比賽結束後大秀青天白日滿地紅的國旗，她接受中央社訪問時說得知國旗被消失當下很無奈，但她強調：「我們還能做點事。」

世界自由潛水錦標賽今年在賽普勒斯舉行，台灣共有5人參賽，主辦單位國際自由潛水發展協會（AIDA）無預警在9月28日轉播畫面撤下中華民國國旗，台灣選手侯一明成為當天44名出賽選手中，唯一國旗空白的選手。

侯一明今天接受中央社訪問時表示，比賽當下她並不清楚狀況，是比賽結束後她回頭看轉播，以及朋友私訊才知道，「當下雖然很無奈，但並不意外，因為一直以來我們各種代表隊出國參加比賽，常會受到類似對待」。

得知國旗被消失後，侯一明也主動向主辦單位AIDA詢問，得到的答案雖讓她無法接受，但希望能做一些回應，「這項運動心情不能有太多波動，因心跳太快會增加耗氧，我們經過會議討論後，才想出帶國旗下水」。

侯一明解釋，比賽時身旁都會有教練跟著一起下水，但在比賽過程中不能接觸選手，當她浮出水面後裁判舉旗，教練才趕緊拿出預藏的國旗給侯一明，讓青天白日滿地紅的國旗透過轉播，傳送到全世界。

事發後AIDA TAIWAN向AIDA反映，並獲得善意回應，表示未來類似情況不會再發生，侯一明也期望類似的狀況不會再次發生。