看到花蓮漫波飯店在搖 騎士催油門逃命

花蓮漫波假期飯店橫躺路中央，現場斷垣殘壁。記者王燕華／攝影

花蓮漫波假期飯店因拆除不慎倒塌，住在對面的林先生親眼看著大樓硬生生倒在家門口，他說，這陣子每天看它拆的情況，就覺得不太穩，1日正覺得「毛毛的」，沒想到還真的倒了。

漫波假期飯店位於花蓮市國聯五路，拆除工程已進行約兩周，1日下午3時許，拆除作業當下轟隆一聲，整棟樓瞬間倒塌，猶如災難現場。倒塌的大樓壓毀一旁變電箱，附近一度因此停電。

放眼望去，漫波假期飯店變成斷垣殘壁，不只鋼筋裸露，水泥石塊也散落一地，根本無法通行，附近民眾聽到轟隆巨響，都很關心現場是否有人車受困。

住家在飯店對面的林先生心有餘悸說，他每天都會觀察拆除工程，覺得「好像不太穩」，1日下午他正好在門口修車，看著飯店在施工，心裡不知怎麼地就覺得毛毛的；接著就看到大樓先是晃了一下，再緩緩倒下來，離他家只有兩個車道的距離，「還好沒人在裡面或經過，否則這樣倒法，根本逃不了」。

新城鄉民代表陳柏錩當時由代表會組員載著要去跑行程，正好經過飯店，他看到怪手在挖，還跟友人聊了一句「大樓要拆喔？」沒想到，話才說完，車子開過去不到1秒，大樓就整個倒下來，強烈震動好像地震 一樣，煙塵漫天一片灰，當時一台機車從後方衝出來，他還搖下車窗關切，原來就是逃過一劫的王姓騎士，對方說有看到飯店在搖要倒下來，才趕快加速逃命。

王姓騎士說，他當時剛騎車經過大樓，覺得背後被碎石噴到，有一股強風壓著他，他下意識覺得有危險，往左切並猛催油門向前衝，到了安全的地方停下來，回頭一看，只見前方一片灰濛濛，當下腦筋一片空白，逃過一劫的他，停了一下等情緒緩和，才騎車離開現場。

陳柏錩說，事發後現場相當混亂，因為附近都停電，很多人從商店跑出來，看到大樓如水泥怪物橫倒路中央，驚呼連連，很多人拿出手機 拍照，他見狀趕緊下車指揮交通，也通報警方處理。