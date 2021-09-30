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與美簽BTA 鄧振中：沒有一天放棄

記者張加／專訪
行政院政務委員鄧振中。記者胡經周／攝影
行政院政務委員鄧振中。記者胡經周／攝影

行政院政務委員鄧振中30日接受本報專訪時表示，雖然美國拜登政府現階段無意簽署雙邊貿易協定（BTA），但台灣「沒有一天放棄」，台方也希望能與澳洲簽署雙邊貿易協定。

台灣於9月22日正式提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），鄧振中指出，很希望美國能夠重返CPTPP，這也是多數CPTPP成員的意見。

鄧振中說，美國是重要的大市場，大家都在爭取，各國都希望能與美國簽雙邊貿易協定，只是拜登政府說得清楚，目前以國內事務優先，簽署雙邊貿易協定並不是施政的重要項目，但也不需要說成台灣完全沒有希望，台方只能夠盡量經營，經營到某天時機成熟了，「我們沒有一天放棄」。

至於美方是否曾關切年底「反萊豬」公投？鄧振中回應，美國當然尊重台灣的民主制度，只是會關心台灣宣布的措施，畢竟這涉及人家的市場，以及其出口商如何規畫銷售，「美國不至於關切公投，他們不會干預台灣的民主過程」。

美國與澳洲外交與國防部長日前在華府舉行部長級磋商（AUSMIN），聯合聲明指出，雙方均有意強化對台關係。中澳關係緊張之際，台澳關係似乎升溫，台方是否有意與澳洲洽簽BTA？鄧振中說，「我們也一直希望與澳洲能簽貿易協定」，與各個重要的貿易夥伴簽貿易協定，一向是很重要的目標。

但當詢問是否有意與印度簽貿易協定時，鄧振中未正面回應，僅說還是有貿易量大小、市場大小的考量。

有關外媒近日引述知情人士說法報導，印度和台灣正在談判簽署協議，內容包括年底前在印度設廠生產晶片，以及降低用於生產半導體的零組件關稅，鄧振中沒有評論。

台灣 美國 澳洲

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