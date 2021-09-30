我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

美方要求提供資料 台積電：不會損及客戶股東權益

中央社新竹30日電
台積電。本報系資料照
台積電。本報系資料照

美國政府要求台積電及韓國廠商三星等業者提供機密資料，持續引發各界熱議。台積電表示，一定不會損及客戶及股東權益，台灣政府一直都有給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

美國商務部日前在白宮召開半導體峰會，邀集台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）等業者討論全球晶片短缺議題。韓國媒體報導，美國政府迫使台積電及三星等廠商提供庫存及銷售紀錄等機密資料，恐對業者造成不利影響。

美國政府要求台積電及三星等提供機密資料議題連日來引發各界熱烈討論，台立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況，並備質詢，朝野立委均對這議題提出關切。

台行政院國發基金為台積電大股東，今天洽台積電及經濟部確認後，轉達台積電說法「不會透露個別客戶的商業機密資訊」。

台積電低調表示，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

業界人士認為，外界對於美國政府迫使台積電交出營業機密資料，是過度解讀，目前為自願性回覆意見，並非強制性回覆。

業者並指出，對於美國政府關心的晶片短缺問題，台積電已正面回應，不僅今年代工生產車用半導體重要元件之一的微控器（MCU）產量較2020年升60%，產能擴張計畫，包括位於亞利桑那州鳳凰城的5奈米先進晶圓廠，也將有助支持半導體供應鏈的長期穩定。

台積電 美國 三星

上一則

疫情下出境逾期將除籍 台商憂不能投票

延伸閱讀

擊敗台積電 三星搶單特斯拉

擊敗台積電 三星搶單特斯拉

美解晶片荒 查供應鏈囤貨

美解晶片荒 查供應鏈囤貨
台積一條龍 衝刺先進封裝

台積一條龍 衝刺先進封裝
白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加

白宮半導體峰會23日三度登場 英特爾CEO、台積電將參加

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

2021-09-28 05:04
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望
今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高
「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領
Prada在上海開了菜市場 滿額送提袋 人潮蜂擁一度限流

Prada在上海開了菜市場 滿額送提袋 人潮蜂擁一度限流