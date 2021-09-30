美方要求提供資料 台積電：不會損及客戶股東權益

台積電。本報系資料照

傳美國 政府要求台積電 及韓國廠商三星 等業者提供機密資料，持續引發各界熱議。台積電表示，一定不會損及客戶及股東權益，台灣政府一直都有給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

美國商務部日前在白宮召開半導體峰會，邀集台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）等業者討論全球晶片短缺議題。韓國媒體報導，美國政府迫使台積電及三星等廠商提供庫存及銷售紀錄等機密資料，恐對業者造成不利影響。

美國政府要求台積電及三星等提供機密資料議題連日來引發各界熱烈討論，台立法院經濟委員會今天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況，並備質詢，朝野立委均對這議題提出關切。

台行政院國發基金為台積電大股東，今天洽台積電及經濟部確認後，轉達台積電說法「不會透露個別客戶的商業機密資訊」。

台積電低調表示，政府一直都有持續給予關心，若有需要協助的地方會向政府反映。

業界人士認為，外界對於美國政府迫使台積電交出營業機密資料，是過度解讀，目前為自願性回覆意見，並非強制性回覆。

業者並指出，對於美國政府關心的晶片短缺問題，台積電已正面回應，不僅今年代工生產車用半導體重要元件之一的微控器（MCU）產量較2020年升60%，產能擴張計畫，包括位於亞利桑那州鳳凰城的5奈米先進晶圓廠，也將有助支持半導體供應鏈的長期穩定。