出境逾期除籍 台商憂不能投票

因新冠疫情，部分台商已整整兩年未返台。依台灣法規將被「遷出戶籍」，屆時不只沒健保，連明年地方選舉也可能會喪失投票權。圖為年初台商家屬返台。本報資料照片

「今天再回不去，很多人就兩年沒有回台了！」台商圈29日躁動，前年趁中國11長假返台與家人團聚，誰料年底爆發新冠肺炎疫情，就此一別已整整兩年。依台灣 法規，超過兩年未入境，就要被「遷出戶籍」，台商急了，屆時不只沒健保，擔心連明年地方選舉也可能會喪失投票 權，因此串聯在公共政策網路參與平台發起提案，呼籲防疫 期間，停止對居住海外者「出境超過兩年遷出戶籍」等限制。

陸委會29日回應，內政部曾指受疫情影響，許多海外國人不便返國，超過兩年未入境，遭依法「遷出戶籍」，這是為了正確戶籍資料，但民眾不必擔心，只要出境未逾4年，一回國立即可參加健保。國民年金與勞保之老年給付、個人所得稅率、地價稅率等相關權益都不會受影響。戶籍被遷出者仍具台灣國民身分，未來只要持台灣護照，或入國證明文件入境後，即可辦理遷入登記。

至於選舉權問題，涉及被「遷出戶籍」者的選舉資格認定，是否適用「須在當地設籍4個月以上」之規定，需由戶籍法和選罷法的權責機關內政部說明。

在陸配有關權益方面，陸委會表示，此前已將中國台商可能遇到的問題反映給移民署，由於此為不可抗力因素，不應歸責於陸配，因此涉及陸配權益都有權宜措施，以維護陸配權益。

台商說，雖然根據內政部的公告，只要不超過4年，回國後立即可恢復戶籍跟健保，但明年不一樣，明年有縣市長跟縣市議員選舉，一旦因超過兩年未返台被遷出戶籍，豈是「立即恢復」可解決的；根據選罷法規定，地方性的選舉須在當地設籍4個月以上，才能有投票權。

有台商算日子，如果想參與明年縣市長投票，依照現行防疫規定，得在明年1月11日前回台一趟，隔離14天後，申請恢復戶籍，然後再飛回海外工作。在縣市長投票前22天（14天＋自主7天），再飛回台灣，才會有投票權。但這麼一來，時間、人力、交通成本太過高昂，沒有幾個人負擔得起。

台商還反映，因為疫情回不來而被遷出戶籍，影響的不只是健保和投票權，「如果我們在被遷出的期間內在國外染疫或死了，就不算了嗎？」也擔憂年金停止期間會損及權益。

眼看成為防疫下的犧牲者，台商發起串連到公共政策網路平台提案，呼籲正視海外台商台胞困境。建請在防疫規定中，增設「防疫期間停止計算不在國內期間的限制等除外條款」，為海外台胞顧念的國事家事解套。