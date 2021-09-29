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北京稱台灣加入CPTPP需有一中 陸委會回：無權干涉

記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。圖／本報系資料照片

針對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣以「單獨關稅區」身分加入世界貿易組織（WTO），不構成加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例；加入CPTPP要先有一中原則。陸委會對此則回應，台灣參加任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

陸委會29日下午表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。台方已經是WTO、APEC等國際經貿組織的成員，對外參與任何區域經濟合作及協議的談判，是台灣既有的國際權利，任何國家、任何人都無權干涉、置喙。

陸委會說，台方以WTO成員身分，已與新加坡及紐西蘭簽署雙邊自貿協議，今年9月22日並已正式申請加入CPTPP，後續將積極推動加入準備及協商工作。

陸委會強調，政府申請加入CPTPP是為強化與區域國家經貿連結，提升台灣經濟競爭力，為人民創造更好的經濟與生活環境。守護人民安全、健康，是政府的第一要務，涉及食品進口問題，一定會依國際標準、科學證據處理，不存在出賣台灣人民健康問題。

陸委會最後稱，中共當局長期以蠻橫手段在國際間操作「一個中國原則」的政治框架，阻擋台灣參與國際經濟組織或協議，不僅傷害台灣人民情感、無助兩岸關係正向發展，也不會得到國際民主自由國家的普遍支持。

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