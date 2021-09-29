台灣循WTO模式加入CPTPP 蔡政府接受一中恐是關鍵

台灣加入世貿組織WTO之前，蔡英文（左二）1996年參與國貿局與澳洲代表進行雙邊諮商。圖中為當時的國貿局長林義夫和副局長陳瑞隆。本報系資料照片

台灣 繼中國 之後申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），究竟能有多少勝算，顯然靠的不是有多符合條件，而是北京挾經濟實力為後盾而從中阻撓，成員國能否抗拒得了。

但蔡英文政府無力抗拒、或者可以配合的是，若想讓加入CPTPP水到渠成，勢必不能迴避「一個中國」的立場。

金融時報駐台特派員席佳琳（Kathrin Hille）指出，台灣申請加入CPTPP，情境如同30年前申請加入WTO ，對當年直接參與談判的蔡英文總統來說，有如時光倒流。對CPTPP的11個成員國而言，也頗有似曾相似之感。各成員國先要個別和中國和台灣就關切的議題進行討論，接下來各國貿易部長勢必得決定是否和北京或台北另一邊展開正式磋商，或者兩邊都談。

正如1990年的情況，CPTPP成員國首要面對的，卻是政治問題。國台辦今天強調，台灣參與區域經濟合作，必須以「一個中國」原則為前提，才得以「適當名義和身分」參與WTO；台灣以「單獨關稅區」身份加入WTO，不構成台灣加入區域自貿安排和商簽雙邊自貿協議的先例。

席佳琳指出，台灣當年是在各方聲明一中原則的政治協議下，才開始入會程序，最終仍費了11年的工夫，才取得WTO成員的資格。

台灣和1990年的時候一樣，各方面條件都比中國強。台灣這次為了加入這個跨太平洋貿易協定，也準備了十年之久。反觀中國仍離開放經濟體甚遙。

金融時報引述布魯金斯研究所東亞政策研究中心主任索莉思（Mireya Solis）指出，CPTPP核心標準和中國在現有其他貿易協定方面的承諾之間，仍有很大差距，中國很難在限制國有企業權力和確保基本勞工權益上達到CPTPP的標準。

十年前研究過台灣和歐盟雙邊貿易可行性的歐洲國際政治經濟中心主任李．牧山浩石（Hosuk Lee-Makiyama）告訴金融時報：「在WTO，既以關稅領域簽訂條約，就有權簽署雙邊貿易協定。」他認為，北京幾年前已默許台灣先後和新加坡及紐西蘭簽署雙邊貿易協定，自己也和台灣簽有經濟合作架構協議（ECFA），要反對台灣加入CPTPP似站不住腳。

李．牧山浩石未能指出的是，以上三個自貿協定，都在馬英九總統任內完成簽署，其背景乃基於一中原則。

席佳琳指出，與30年前最大的不同的是，中國如今已成為超級強權，經濟實力不可同日而語。這也讓中國和對手協商CPTPP時更有影響力。不過，中國憑藉經濟實力動輒採取霸凌手段，已讓各國懷有高度戒心。