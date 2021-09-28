美戰略清晰推手建議 拜登政府停止推動駐美處更名案

美國智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。（本報資料照片）

美國 智庫外交關係協會（CFR）主席哈斯（Richard Haass）27日在史丹佛大學胡佛研究所主辦的台灣 研討會表示，他建議美國政府停止推動駐美處更名案，聚焦其他更需要嚴肅對待的事物，包括磋商自由貿易協定（FTA）、支持台灣參與CPTPP，或挺台有意義參與國際事務。

英國金融時報10日報導，拜登政府考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

哈斯表示，期盼美國政府的兩岸政策更加井然有序，不要著眼象徵性事務，舉例來說，他不希望美國繼續推動駐美處更名案，他也提到，前總統川普政府取消國務院的對台交往準則，將美台會議公開化等象徵主義行動，均適得其反，令人擔憂。

「沒有理由為了完全不必要的因素，冒這種可能會威脅必要利益的風險。」哈斯說。

哈斯及CFR學者薩克斯（David Sacks）去年9月撰文指，美國實施多年的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）已壽終正寢，應改採戰略清晰（Strategic Clarity）。

戰略模糊的用意是謹慎求取平衡，既避免激怒北京，也不讓台灣有理由貿然宣布獨立以致共軍侵略；不過哈斯認為，應對眼下局勢，美國須明確表態會回應中國 武力犯台。

哈斯27日表示，美中關係急速惡化，問題不在台灣，問題在中國種種舉措，包括在南海的軍事化行動、不公平的貿易舉措，對國內日益增長的壓迫，未能信守對香港的承諾，及對區域鄰國的經濟脅迫；北京對台灣實施數位與假訊息攻擊、干預民主、軍事騷擾和壓縮外交空間。

哈斯說，美國現行兩岸政策40餘年來運作良好，但有些需要調整，不能單純自信認為可以繼續依賴，最令人擔憂的是中國的聲明和行動，最直接的猜測即習近平要武統台灣。

哈斯說，戰略清晰應嵌入美國一個中國政策和美中三聯合公報的脈絡，更明確表示美國持續遵循政策，不會破壞承諾，而是與時俱進以達成對台灣的承諾，並信守對中國的三項聯合公報義務。

「除了象徵性事務外，還有更多事情可做」，哈斯表示，美國政府該思考如何在必要時有效嚇阻，慎思重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）時，能使自由貿易助攻氣候變遷計畫。

至於台灣，哈斯舉例，美國應持續支持台灣有意義參與國際組織，支持台灣加入不以主權國家為資格的國際組織，若該國際組織以主權國家為資格，則支持台灣以觀察員的身分參與；若中國阻擋台灣參與類似世界衛生組織（WHO）的活動，美國應當派遣相關內閣官員到台灣訪問，或是邀請台灣官員來訪，這不只是象徵動作，還包含實質合作。

哈斯說，美國應支持與台灣展開FTA磋商、支持台灣參與CPTPP，以及尋求美台供應鏈合作機會。