朱立倫勝出 包道格：應加強對美工作 改變民間國會看法

美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）。（本報系資料照）

美國 學者預期，新北市前市長朱立倫選上國民黨 主席後，國民黨將走務實路線；而朱立倫有幾項優先任務，包括促成黨團結，兩岸關係取得適當平衡，以及改善國民黨在美國外交與政治圈的形象。

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）指出，朱立倫穩定、務實，且受歡迎；兩岸關係方面，朱立倫應希望北京 能尊重他，而非輕視或不理會他的想法。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，習發賀電給朱立倫，一方面是好跡象，代表北京仍願意與國民黨在兩岸關係上為合作夥伴；但新增「為國家謀統一」與重申「九二共識」，表明中共不會為了在政治上幫助朱立倫，而放鬆其對兩岸關係的表述。

祁凱立認為，國民黨主席選舉結果由溫和派勝出，顯示多數黨員對國家認同、兩岸關係更務實，對之後選舉是個好跡象。

祁凱立指出，若想打贏2022地方選舉與2024總統大選，朱立倫有兩件重要任務，一是促成黨團結，並提名有經驗、擁有良好治理與努力工作形象的人；另一方面是需要在兩岸關係上取得適當平衡，以吸引那些可能不喜歡民進黨，但對北京威迫感到恐懼，又擔心國民黨執政的搖擺選民。

至於國民黨與美關係，祁凱立直說，國民黨在華府及美國外交圈存在嚴重的形象問題：第一，不少觀察人士認為國民黨無法重新掌權，重要性不如以往；第二，許多美國觀察人士認為國民黨跟北京走得太近，且對區域安全局勢惡化的看法顯得天真；第三，國民黨攻擊美豬進口，並常批評蔡政府太親美。

祁凱立指出，朱立倫若想改善國民黨在美形象，設立國民黨駐美辦事處會有所幫助，但還需要增進與美國外交政策圈的交流，並表明他認真看待美方對北京的關切。包道格表示，部分美方人士認為國民黨不願支持台灣防衛，無論是否屬實，國民黨都得進行對美工作，以改變民間與國會的看法。