習近平賀電 朱立倫：蔡政府得不到善意 我當選就露曙光

朱立倫確定當選後前往中央黨部發表當選感言。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 主席當選人朱立倫今收到中共總書記習近平賀電。朱立倫在臉書表示，國民黨馬上要設置駐美代表處，也即將恢復兩岸對話平台，習近平總書記的賀電透露出對岸也希望和平對話，「蔡政府過去5年苦求不得的兩岸善意，朱立倫當選黨主席第一天就露出曙光」。

朱立倫說，他談「九二共識」、「求同尊異」十幾年了。「尊異」就是指捍衛國家的民主自由是底線，今天對岸傳來賀電，這就代表彼此「求同尊異」重啓互動的一步。相信蔡英文總統任陸委會主委多年，當然可以從賀電內看出國民黨比政府更有能力穩固美中台三邊關係，又何必虛言狡詐欺瞞人民？他呼籲，陸委會不該淪為「打壓兩岸關係委員會」。

朱立倫表示，陸委會說他「反對台獨」是迎合中共。他必須提醒，不論是台灣 主流民意，或是美國政府及國際社會對兩岸的共識，都是「反台獨共識」，就是反對民進黨 的「台獨黨綱」，這是民進黨不願、也不敢承認的痛腳。

朱立倫指出，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）今年7月提到，「我們支持強健的美台非官方關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。一舉推倒了民進黨的台獨神主牌，而綠營在美方面前竟然不敢捍衛台獨黨綱，豈非自己已默認了反台獨就是國際社會的共識？

朱立倫說，蔡英文總統掌握行政、立法、黨機器，是民進黨史上最有權力的總統，她不敢推動台獨，徒留一紙偽詐的「民進黨台獨黨綱」來欺騙選民，原因就是害怕國際社會與台灣民眾支持中華民國的「反台獨共識」。

朱立倫強調，兩岸關係是國之大事，每一小步都必須謹慎，每次磨合都非常重要。即便民進黨兩岸成績單被死當，甚至違背黨綱難以自圓其說，也別為了一黨之私而阻礙台灣民眾追求和平的渴望。今天再ㄧ次應證，選擇國民黨，兩岸才有和平、對話及尊嚴；選擇民進黨，就是選擇戰爭、衝突、被矮化。

朱立倫說，國民黨立場堅定，不會畏懼抹黑抹紅、貼標籤，維護區域的和平與繁榮，維護中華民國主權與台灣安全，國民黨當仁不讓。