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馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

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馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

記者劉宛琳／即時報導
馮滬祥。(本報系資料照)
馮滬祥。(本報系資料照)

曾在2000年與已故的前立委李敖搭當參加中華民國總統選舉的新黨前立委馮滬祥，昨天晚間因癌症病逝，享壽73歲。新黨也證實此消息，不過主席吳成典表示明天開會討論後才會正式回覆。

馮滬祥過去曾任前總統蔣經國的秘書、國大代表與立委。在他從政生涯中，就屬與李敖搭配參選正副總統最受注目。

中央社/台北26日電

新黨前立委馮滬祥25日晚間因癌症過世，享壽73歲；新黨主席吳成典今天在臉書發文緬懷，指馮滬祥是新黨人，是兩岸交流先行者。

馮滬祥1948年5月8日生於上海市，原為中國國民黨黨員、後加入新黨。曾擔任故總統蔣經國秘書，新黨籍國大代表與立法委員、海峽兩岸和平統一促進會（和統會）副會長；2000年與李敖搭檔競選中華民國正副總統，擔任新黨籍副總統候選人。

馮滬祥生前不少爭議，1970年代就讀台大哲學研究所時曾引發台大哲學系遭整頓事件，2004年曾遭指控性侵菲籍女看護，後依妨害性自主罪起訴且案件纏訟多年，直至2016年10月最高法院維持高等法院更六審判刑3年4月，同月底入監服刑。

據了解，馮滬祥日前因為摔傷骨折住院，入院後發現癌症復發擴散，25日過世，享壽73歲。

癌症 蔣經國

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