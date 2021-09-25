大屋頂下／期待發生張亞中鯰魚效應

張亞中未當選國民黨主席，但在過去這段時日，他無疑是一尾刁鑽潑辣的大鯰魚，將死水一灘的兩岸論述攪動出翻江倒海的氣勢。

兩岸陷於僵局，原因在藍綠紅三方的兩岸政策皆告膠著、破碎、擱淺。國民黨抱著中華民國憲法，但不能建立起中華民國的自尊、自信及願景。民進黨 搞半調子台獨，但連邱義仁都說除非瘋子才搞台獨。中共迄今仍抱著「中華民國已經滅亡論」，卻又眼看著台灣 愈演愈烈的「去中華民國化」不知如何是好。

張亞中這尾鯰魚讓各方直面現實。他至少提出了七個問題，皆是紅綠藍三方都應當回答的問題：

一、什麼是台灣史觀？如今民進黨的台灣史觀是「去中國 化／中華民國外來政權化／二二八無限上綱化／借殼台獨」，張的台灣史觀則可說是「中國／辛亥革命／中華民國／三民主義／孫中山／蔣中正／蔣經國解嚴及引領兩岸交流／在中華民國憲法下實行民主憲政」。民進黨的史觀是視中華民國為外殼、負債、異類、風險、失敗；張亞中則以中華民國為靈魂，他常說，應當恢復中華民國的自尊。在他眼裡，中華民國失去自尊及願景是問題的根源。

二、「一個中國」是什麼？張的一個中國是指「完整的中國」（Whole China），不是中華民國也不是中華人民共和國，而是一個在二者之上並兼容二者的概念，可說是「第三概念」或「上位概念」的中國。

三、一中各表或一中同表？張認為，一中各表，一方主張「一個中國是中華民國」，另一方主張「一個中國是中華人民共和國」；如此，第三概念或上位概念的「完整的中國」就不能建立。而所謂「一中同表」，應是指「兩岸同表整個中國」，並無「兩岸同表一個中華人民共和國」之意。

一中同表是張亞中最生爭議之處。但一中同表若指「兩岸依據各自憲政實體同表整個中國」，這其實也是一種「一中各表」，並以此界定兩岸的主體性。

四、兩岸的主體性何在？張主張：「兩岸同意並尊重對方為憲政秩序主體，在平等之基礎上發展正常關係。」

此說延承他「一中三憲」的主張，認為兩岸平等具有「憲政主體」的地位。也就是在「完整的中國」之下及之內，有「中華民國憲法實體」及「中華人民共和國憲法實體」兩個政治實體（他未說出雙方國號）。這就是他說的「分治（互視為憲政主體）而不分裂（完整的中國）」。他過去還引用東西德模式，而主張「兩岸互視為不是外國的國家」，如今已磨去這類稜角凸出的語言。

五、第三憲是什麼？張曾草擬《兩岸和平協議》，雙方簽署人是「台北中國領導人vs.北京中國領導人」，認為協議可具有「憲法」性質，亦即在中華民國憲法及中華人民共和國憲法之上，有了「第三憲」。

此次競選國民黨主席，他改為《兩岸和平備忘錄》，若未來經全民公投成為《和平協議》，即是兩岸關係的最高法。「三憲」有點像歐盟模式或邦聯，但張沒有這麼說。

六、是不是統一協議？張說，這不是統一協議，而是停止敵對狀態的和平協議。所以，將交付全民作「和平公投」，而非「統一公投」。

七、是否仍有統一議題？若主張台獨就不能有統一議題，但若要兩岸和平，或仍要維持「中華民國憲法主體」，或認為仍有「完整的上位中國」之存在，就不能不處理統一問題。張說：「中國共產黨主張『一國兩制』是統一後的政治安排，中國國民黨認為孫中山先生所主張的『天下為公』之精神是統一後應有的共同政治制度基礎。」

張既主張「中華民國憲法主體」，就不能不處理統一問題，因為這是一個憲法議題。他的相關論述，將「如何統一」先於「是否統一」，並主張必須經由「統一公投」，這其實是討論節制統一議題的方法，若說成是「紅統」或「投降」，恐怕有失準確。

以上是張亞中對這七個問題的看法，不論你同不同意，皆可用同樣的問題來問紅綠藍三方。

問國民黨。張的兩岸論述引起國民黨內的疑懼與撕裂，主要是從來沒有人把問題挖得這麼深。

例如，「一個中國」和「統一」是國民黨始終未能有效處理的難題。對於「一個中國」，張亞中質疑「一中各表」，而主張「兩岸同表（上位概念的）整個中國」，其實也可說成「兩岸各表整個中國」，藉以擱置「誰是中國的唯一代表」的爭議。

關於「統一」，他不認為可以停留在「不統」，而認為應處理統一議題以換取和平發展，並以「統一公投」、「天下為公vs.一國兩制」來節制統一，亦即以「如何統一」來節制「是否統一」。

問民進黨。張亞中與民進黨競比「愛台灣」。他說，民進黨是「仇中愛台灣」，他則主張「和平愛台灣」。他斷言，「民進黨不敢台獨」。民進黨如今已不談「台獨公投」，而張亞中主張用「統一公投」來節制統一，可謂反向操作。張亞中揭示了「借殼台獨」的困境，民進黨以「去中國化／去中華民國化」的方法「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」，如何自圓其說？

民進黨自己若沒完沒了地「去中華民國化」，如何能教中共「正視中華民國存在的事實」？

問中共。中共主張「一中原則」，但始終未敢對台灣明言「一個中國就是中華人民共和國」；張亞中主張將「一中原則」轉移為「上位概念的完整中國」，這對中共當然是一個難題。再者，張的和平方案主張「分治而不分裂」，在「完整的中國」下，「尊重對方為憲政秩序主體」，此處的潛台詞應是建議中共轉移「中華民國已經滅亡論」。

迄至目前，大陸官方的發聲系統未對張亞中的言論有何反應，但已有網評指其為兩國論，妄想恢復中華民國。

張亞中落選，終究不能將他的兩岸方案從書桌搬到真實的政治舞台。但他提出的問題，卻是兩岸必須面對但迄今無人有膽識處理的問題。

張亞中如果有錯，只是錯在他把問題挖得太深了，深到大家不敢且沒有能力處理的深度。

所以，不必用唐吉訶德之類的名號來稱呼張亞中。因為，唐吉訶德面對的是風車的幻影，但兩岸面對的僵局卻是無比兇惡的現實，不能視若無睹。

希望張亞中這條鯰魚激起的不是旋生旋滅的水花，而是喚醒紅綠藍三方皆能認真地省思與面對。