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傳習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

記者周志豪／台北報導
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

國民黨主席選舉25日結束，26日凌晨傳出中共總書記習近平確定「循例」發賀電祝賀。對於相關消息，朱營人士表示，一切就是「順其自然、依循慣例」。知情人士則表示，確實有「聽說」26日早上將會正式收到。

知情人士表示，賀電是以中共總書記習近平名義發出，除了恭賀朱立倫當選中國國民黨中央委員會主席，賀電內容也表達中國國民黨秉持「九二共識、反對台獨」等立場，共同為兩岸人民共謀福利，依照「九二共識」推展兩岸關係和平發展。

知情人士說，習近平賀電內容除重申回歸九二共識基礎，也再強調兩岸都是炎黃子孫立場。

朱立倫2015年1月17日當選補選主席後，當晚就收到習近平賀電，內容盼在「九二共識、反台獨」共同政治基礎上續推兩岸關係和平發展。朱隨後也透過國民黨復電回應，兩岸雖同屬中華民族，仍應「求同尊異」，持續拉近彼此心理距離。

當時朱立倫與習近平往返電文維持「黨對黨」模式，習以「台北中國國民黨中央委員會朱立倫先生」稱呼，落款名「中國共產黨中央委員會總書記」；朱以「中國國民黨主席」身分回電，稱習「中國共產黨中央委員會習總書記近平」。

除朱立倫外，2016年3月26日當時立法院前副院長洪秀柱當選補選黨主席後，當晚習近平也發賀電恭賀，表示面對兩岸關係新情勢，盼兩黨未來能續以民族大義和同胞福祉為念，繼續在「九二共識」基礎上推動和平發展。

2017年5月20日前副總統吳敦義當選新任黨主席後，習近平於隔天凌晨也發出賀電，表示「切望國共兩黨『以兩岸同胞福祉為念』，堅持『九二共識』，堅定反對台獨，把握兩岸關係和平發展正確方向，『同為中華民族偉大復興而奮鬥之』」。

當時吳敦義覆電則表示，「期盼國共兩黨持續深化『九二共識』，推動兩岸和平制度化，弘揚中華文化，促進兩岸永續發展，合作走向康莊大道」。

但習近平賀電，2015年稱朱立倫「先生」，2016年稱洪秀柱「您」，到2017年卻稱吳敦義為「你」，稱謂變化在當時就引發國共關係惡化揣測，在吳接任主席後，國共論壇也確實停辦至今。

去年現任主席江啟臣當選後，習近平更中斷往例未發賀電，國共論壇也在黨內氛圍與江主導的兩岸路線調整下，仍未恢復舉辦至今。

習近平 中國 國民黨

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