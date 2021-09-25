台男星陳霆在美投資遇通緝犯 遭詐騙10萬跨海提告

藝人陳霆(右)夫妻在律師劉安桓陪同下召開記者會，表示受到友人詐騙，希望不要在有其他受害者。(記者楊起鳳／攝影)

台灣 八點檔「天之驕女」男星陳霆夫妻25日在律師陪同下，出面表示遭到葉欣欣以投資 名義詐騙 逾10萬美元，為免更多人受害特挺身而出揭露真相。陳霆在記者會公開呼籲，選擇站出來，主要是因為對方仍以他公眾人物身分繼續騙，因為已經有人陸續受騙，所以才挺身而出揭發事實，他說：「我還以為是八點檔才有的情節，沒想到真的發生在我身上。」也正式對葉欣欣提出台灣詐欺告訴。

葉女稱在美創業有成 獲多家公司投資

藝人陳霆和其妻子陳潔瑩說，2019年11月舊識葉欣欣（Athena Rounds）和他們聯絡，當時對方是他們10幾年前在她最窮苦潦倒的時候幫助過她，才會相信。對方告知她在美國自創品牌的Moon Bear英語幼教事業已在全球穩定發展中，於是成立新公司新品牌Mrs Green Onion公司（簡稱MGO），並邀請陳霆夫妻投資，同時葉女還強調MGO的投資人中，龍鳳食品的第二代也參與，為取信他倆，甚至提供MGO在美登記的股東名冊，並說龍鳳食品現正開發素食冷凍食品，請陳霆夫妻開箱試吃龍鳳食品的新產品，而致使陳霆夫妻誤信龍鳳食品投資葉女事業，因而一步步落入葉女的圈套中並加入該公司。

期間，葉欣欣還告訴陳霆夫妻，MGO與Pikka pikka公司正建立雙品牌的合作，於是葉女又用同樣的手段，寄出由Pikka pikka公司寄來印有MGO品牌圖案的洗臉巾，再加上看到Pikka pikka老闆寫給葉女的電子郵件，更讓他們深信不疑，因此陸續向葉女的MGO及其他相關事業體投入資金。

陳霆夫妻在美遭監視 被嗆「逃不出手掌心」

2021年6月，陳潔瑩帶著小孩到美國參加暑期夏令營並等待分紅，結果卻慘遭葉女的兒子和女兒的監視，分紅也遲遲未給付。更驚覺所謂的龍鳳第二代，根本就是葉女的兒子黃哲珉及女兒黃沛婕，且也還被監視，後來陳霆老婆擔心有危險，不動聲色離開，對方還開玩笑說：「你逃不出我的手掌心。」

陳霆苦笑說「又不是演八點檔後來真的碰到」，本來還要他投資美國開發土地，被陳霆以不熟悉業務拒絕，為免將來葉女可能運用陳霆夫妻名義詐騙他人，於是前往警察局報案。經查證，才赫然發現葉欣欣和黃哲珉母子都是台灣在逃的通緝犯，為了避免再有人受害，陳霆夫妻決定挺身而出。

律師也表示該公司根本沒有在營運，協議本身也是涉及詐騙，對方原本願意退錢但後來也沒有，已經在台灣提出詐欺告訴。希望透過AIT和外交部告知這個跨海詐欺犯，希望她接受法律制裁。

陳霆說這次他得到一個教訓，會主動分享被騙的經驗，主要希望藉由被騙經驗的分享，讓社會大眾減少受騙的機會，這才是陳霆遭遇發生詐騙最有意義的代價。他原本還心軟考慮到對方還有小孩，沒想到小孩也捲入詐欺。

陳霆也求助議員李傅中武，李傅議員表示，當初葉欣欣利用陳霆的善心弱點，進行詐騙，他建議公布於大眾讓大家知道狀況，讓所有隱性的被害人退出來團結一起。李傅也呼籲龍鳳集團和Pikka pikka，外界有人用你們集團公司名號行使詐騙行為，應該要跳出來說明。

陳霆雖損失金錢又遭詐騙但他說，「一散破千災，好在我們不是騙人的人，只是被騙的人，太太很自責，我告訴他不要感到憤怒和悲傷，因為我們的快樂和幸福不能被剝奪。」

陳霆強調，這次損失超過台幣300萬元，心中難免會有遺憾，但，想到如果遭受詐騙的是救命錢或孩子的註冊費，那真的會令人走頭無路。今天選擇站出來，主要是因為已經有人陸續受騙，所以才挺身而出揭發事實，為了減少有人再度受害的機會，請大家告訴大家，共同打擊犯罪，預防詐騙。

以下為藝人陳霆和其妻子陳潔瑩的發表聲明：

1.陳霆、陳潔瑩與葉欣欣（Athena Rounds）及其兒子黃哲珉(Che Min Huang)，女兒黃沛婕(Pei Jie Huang)和旗下所招攬的所有投資項目及事業一概無關。

2.陳霆夫妻呼籲，若聽聞葉欣欣或其子女聲稱陳霆及陳潔瑩為其投資人而招募資金，請大家不要相信 ，務必提高警覺、小心求證，才能避免受騙。

3.請大家告訴大家，共同打擊犯罪，預防詐騙，若看到這個訊息，曾被葉欣欣及其子女詐騙的受害者，請跟陳霆夫妻的律師劉安桓律師聯絡，電話：02-25215266。