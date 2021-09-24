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國民黨主席選舉投票踴躍 王金平「不否認」有棄保

記者徐白櫻／高雄25日電
立法院前院長王金平（左二）返回高雄路竹老家投票，鄉親夾道鼓掌歡迎，還不時被人攔下交談。（記者徐白櫻／攝影）
立法院前院長王金平（左二）返回高雄路竹老家投票，鄉親夾道鼓掌歡迎，還不時被人攔下交談。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨主席暨黨代表選舉今天投票，立法院前院長王金平南返路竹老家投票。王金平不否認此次選舉出現「棄保」跡象，也期許新任主席要領導國民黨贏回執政。王金平說，勝選者要展現最高領導風範，互相容忍、理解，沒有當選的人 要展現出風度，支持未來黨的領導人，國民黨沒有分裂的本錢。

全高市設有44處投開票所，黨員投票踴躍，不少投開票所有排隊人龍，黨工在旁宣導要保持社交距離，立法院前院長王金平上午在路竹天后宮投票。

此次國民黨選舉黨主席競爭激烈，路竹天后宮投開票所一早就有黨員排隊等入場投票。（記...
此次國民黨選舉黨主席競爭激烈，路竹天后宮投開票所一早就有黨員排隊等入場投票。（記者徐白櫻／攝影）

王金平說，未來的黨主席要努力讓國民黨重新壯大與重新執政，黨員也要隨時隨地要以黨為主、以黨為中心，以贏得民眾認同；另要多關心年輕人事務，各種活動都要參與，為他們籌辦必要活動，讓年輕人能夠認同黨，跟年輕黨員常討論時事、討論黨的問題，相信未來還是會更多人年輕人投入正派的國民黨。

此次選情黨內廝殺激烈，外界關心國民黨選後如何團結，是否會分裂？王金平說，選後看誰當選，該怎麼撫平選舉過程的摩擦與爭執，「我想大家努力啦」，所謂勝不驕、敗不餒，勝利的人要好好展現黨的最高領導風範，來包容一切，大家互相容忍、理解、體諒、接受，共同來團結，沒有當選的人，也要展現出風度、氣度出來，好好協助配合，進一步支持未來黨的領導人；國民黨沒有分裂的本錢，選後選舉過程中的爭議不要擴大，而是要消滅掉。

至於是否出現棄保效應，王金平說，「好像有這個痕跡吧」！

立法院前院長王金平返回高雄路竹老家投票。（記者徐白櫻／攝影）
立法院前院長王金平返回高雄路竹老家投票。（記者徐白櫻／攝影）

立法院前院長王金平25日返回高雄路竹老家投票。（記者徐白櫻／攝影）
立法院前院長王金平25日返回高雄路竹老家投票。（記者徐白櫻／攝影）

黨主席4位候選人分別為現任黨主席江啟臣、彰化縣前縣長長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、國民黨前主席朱立倫。根據國民黨公布資料，今年黨主席暨第21屆全國代表大會代表選舉各縣市選舉人數，總計為37萬711人，高雄市4萬5799人。高市黨部指出，高市共設44處投開票所，152名黨代表候選人，預計要選出140人。

國民黨 王金平 投票

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