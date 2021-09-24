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台爭取入CPTPP 美國務院肯定WTO表現及擁護民主價值

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院發言人普萊斯表示，美國的一個中國政策並未改變，拜登政府依循一中政策無誤。（Getty Images）
美國國務院發言人普萊斯表示，美國的一個中國政策並未改變，拜登政府依循一中政策無誤。（Getty Images）

繼日本歡迎台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）24日表示，預期台灣負責任參與世界貿易組織（WTO）以及強力擁護民主價值，能影響CPTPP成員對台灣入群的評估；此外，對於美國是否要加入，普萊斯並未鬆口。

中國大陸與台灣近日內先後遞件申請加入CPTPP，中方反對台灣加入，並在台灣遞交入群申請的隔天，派出24架戰機擾台。普萊斯24日在兩場記者會均被問及此事。普萊斯表示，美國不是CPTPP成員，此事應聽從該協定成員的決定。

有關中國大陸，普萊斯表示，中方對其他國家採取經濟脅迫的非市場貿易行為，可能會影響該協定成員對中國大陸加入的評估。

普萊斯說，台灣在WTO中有負責任的表現紀錄，以及強力擁護民主價值，將影響CPTPP成員對台灣入群的評估。

普萊斯表示，在更廣泛的台灣議題上，美國持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國敦促北京停止對台灣施加軍事、外交和經濟壓力，要和台灣進行有意義對話。

CPTPP前身為美國前任總統歐巴馬主導的跨太平洋夥伴協定（TPP），和中國大陸聯合亞太14國組成的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）較勁，但美國總統川普2017年宣布退出。美國總統拜登去年當選總統後接受專訪表示，強化國內環境前不會簽署任何貿易協議，至今也未對重返CPTPP表態。

被問到美國是否也有意考慮加入CPTPP，普萊斯表示，「總統已明確表態不會重新加入TPP，TPP自2016年簽署以來，世界發生驟變，本屆政府正在檢視CPTPP，評估該協定內容和重建美好（Bulid Back Better）計畫是否相符。」

普萊斯表示，希望與美國國會合作，協商和制定促進國人利益、支持美國研發以及強化美國競爭力的貿易政策；美國的首要任務是投資國內。

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