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國民黨主席選舉 25日投票

記者周志豪／台北報導
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為朱立倫。記者曾吉松／攝影
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為朱立倫。記者曾吉松／攝影

國民黨主席選舉25日投票，選戰倒數時刻頻傳棄保。候選人朱立倫高喊「棄民進黨保國民黨」，否認操作「棄江保張」；張亞中稱「江啟臣也認同我的主張」；江提醒棄保無助選後團結；卓伯源說自己才是最大公約數。選舉結果除取決於黨員對未來國民黨的期待，投票率也是一大關鍵。

朱立倫表示，這場主席選舉是捍衛中華民國，保衛國民黨之戰，棄保應是「棄民進黨保國民黨」，呼籲黨員25日出來投票，「集中選票」支持他。張亞中說，「棄保是我張亞中絕對不會做的事情」，但又說「江啟臣也認同我的主張」。

遭「棄江」氛圍、耳語劍指的江啟臣則認為，可見他們都已選到沒自信，才會用操作棄保方式爭取勝選；黨內選舉手心手背都是肉，又喊團結又喊棄保，自相矛盾主張恐適得其反，過度操作無助於事後團結，當選如何帶領黨？

卓伯源也說，近日主席選舉紛擾，讓國民黨面臨兩極分裂危機，但這不是向右、向左走問題，是攸關國民黨能否邁向執政之路，或變成議題式中小型政黨的危機，黨員應支持全黨團結最大公约數的他，讓黨真正團結，奮起再生。

選前最後一天，江啟臣與卓伯源24日上廣播節目訴說團結理念，朱立倫發布最後1支競選影片，大打蔣經國與孫運璿牌訴求穩健治黨想法，張亞中則一早至國父紀念館與支持者造勢活動，高喊兩岸和平。

選戰末期，朱立倫與江啟臣也紛紛表示接獲高雄市長韓國瑜加油打氣，力拚韓粉支持。張亞中24日也說「相信我所做的事情韓會支持」。江24日質疑，很多人問韓國瑜主席選舉挺誰，他想反過來問，過去誰在挺韓？

張亞中與朱立倫24日再度駁火，張指朱2019年也主張兩岸要簽和平協議，2021年的朱卻批評有相同主張的他是紅統，極度不應該。

國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為江啟臣。...
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為江啟臣。記者季相儒／攝影
國民黨主席選舉投開票一覽表 製表／徐偉真
國民黨主席選舉投開票一覽表 製表／徐偉真
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為卓伯源。...
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為卓伯源。本報資料照片
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為張亞中。...
國民黨主席選舉25日投票，四位候選人24日最後衝刺，盼黨員投票支持。圖為張亞中。記者曾吉松／攝影

國民黨 江啟臣 投票

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