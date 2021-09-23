我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

中央社坎培拉23日綜合外電報導
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳洲人報」今天報導，澳洲政府正在幕後與日本、加拿大和其他國家一同合作，努力為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）尋找途徑。

報導引述一位參與過程的高階外交消息人士說，澳洲、日本和加拿大過去這段時間持續討論探索台灣加入CPTPP的途徑。澳洲和加拿大都受過中國貿易脅迫。

台灣22日正式遞件申請加入。要成功加入CPTPP必須獲得所有成員國一致同意。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）上週才說，中國若要加入CPTPP，必須停止對澳洲貿易脅迫。他今天透過聲明告訴「澳洲人報」：「澳洲將與CPTPP成員國合作，依循CPTPP的加入指導方針，以共識為基礎來考慮台灣的加入申請。」

特漢重申，無論中國或台灣，新申請加入CPTPP的國家必須說服現有成員國相信，它們會「遵循協定的高標準，並履行它們對世界貿易組織（WTO）的承諾和現有貿易協議。每個人都遵守遊戲規則，符合大家的利益」。

日本外務大臣茂木敏充則更公開表達對台灣遞件的支持。他23日在美國紐約進行訪問時便對媒體表示：「歡迎，將基於戰略觀點、國民的理解因應此事。」還說台灣是「日本極度重要夥伴」，有相同的基本價值，例如法治。

報導指出，澳洲、日本和其餘9個CPTPP成員國須處理好台海兩岸帶來的緊張關係，一邊是亞洲最大經濟體，另一邊則是經濟蓬勃發展的民主政體。

澳洲智庫「伯斯美國亞洲中心」（Perth USAsia Centre）研究主任威爾森（Jeffrey Wilson）說：「現在是地緣經濟攤牌時刻，結果對於印太地區和全世界有高度利害關係。」

一些台灣支持者擔憂，CPTPP成員國之一秘魯會是習近平政府阻撓台灣加入的輕易施壓對象，因為7月才上任的左派總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）曾表示，他有意將改善與中國關係列為優先事項。

CPTPP成員國還有紐西蘭、新加坡、汶萊、馬來西亞、越南、墨西哥和智利。中國於16日正式申請加入。

澳洲 台灣 中國

上一則

1天24架中國軍機侵擾台西南空域 數量第3高

延伸閱讀

中國反對台灣申請加入CPTPP 台：譴責北京霸凌

中國反對台灣申請加入CPTPP 台：譴責北京霸凌
美解禁日本福島農產品 歐盟10月也跟進

美解禁日本福島農產品 歐盟10月也跟進
台灣申請加入CPTPP 中國外交部：堅決反對

台灣申請加入CPTPP 中國外交部：堅決反對
台灣申請加入CPTPP 首須處理日本核食

台灣申請加入CPTPP 首須處理日本核食

熱門新聞

國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13
中國海關總署今天發布通知，因檢出檢疫性有害生物，將於9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。本報系資料照片

中禁止台灣釋迦蓮霧進口 吳釗燮：這樣還想加入CPTPP？

2021-09-19 11:38
台農委會主委陳吉仲，因應中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，臨時在農委會舉行記者會，説明保障農民權益的相關措施。陳吉仲表達無法接受，希望中國取消禁令，否則將提WTO爭端解決。 記者黃義書／攝影

中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決

2021-09-19 10:11

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備