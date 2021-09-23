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中國反對台灣申請加入CPTPP 台：譴責北京霸凌

記者張加／即時報導
中國政府反對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台外交部譴責北京霸凌台灣的言行。(Getty Images)
中國政府反對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台外交部譴責北京霸凌台灣的言行。(Getty Images)

中國政府反對台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台外交部譴責北京霸凌台灣的言行，並稱這是兩岸敵意升高的元兇。

台外交部今晚發布聲明指出，台灣就是台灣，不是中華人民共和國的一部份，中華人民共和國沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民；只有台灣民選的政府，才能代表台灣2350萬人民參與國際組織及區域經貿機制。

台外交部說，台灣政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。

台外交部表示，中國政府只想在國際社會霸凌台灣的做法，就是兩岸敵意升高的元兇，中國政府應該深切自省，切勿再與台灣人民為敵。

聲明寫道，中國共產黨領導人才在聯合國宣稱「我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。」才沒過幾個小時，中國政府就在台灣申請CPTPP時公開打壓台灣，並且以大規模空中兵力威嚇台灣人民。

台外交部指出，這種說一套、做一套的行徑，也只有中國政府做得出來；對中國霸凌台灣的言行，台外交部予以最嚴厲的譴責。

中國外交部發言人趙立堅今天在記者會表示，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。

台灣 中國 霸凌

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