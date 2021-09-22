工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

台積電 驚傳有七名員工在職期間嚴重違反工作 規範被解雇，台積電昨天證實確有此事，指這些員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，本著毋枉毋縱的原則，予以解雇。但台積電不願透露遭開除的員工犯了什麼錯誤，強調基於保護個人隱私，不應再讓外界對他們公審。

台積電開除員工不是頭一遭，但一口氣開除七位員工，還是引起供應商熱烈討論，甚至引發外界更大的好奇。各方猜測這些員工被開除的原因，有的指稱是技術外流，有人說是員工忘了簽到，還有人說是員工將公司重大客戶訂單變化，洩露給外資機構。

對於各項傳聞，台積電都不願證實，只說明是不同部門員工，但都是因違反工作準則，在同一天公告予以處分，但強調並無營業機密或技術外流之虞。

不過，消息人士透露，此事件引爆點恐是這群遭開除的員工透過Line群組，聯合外部炒股， 這些人先前毫無忌諱在公司內大肆張揚，公司特別予以警告，結果台股 持續上揚，這群人更將公司警告拋諸腦後，最後有人看不下去，提供事證向公司檢舉。

至於遭開除的員工，是台積電南科十四B廠的員工，這次遭開除的最高層級，還包括副理級主管，不過從層級及負責的職務分析，應是這群人坦承犯錯，接受被解雇的處分。但對此種說法，台積不願證實。

台積電透過發言體系回應，強調公司一直以來堅守誠信正直，這不僅是最基本也最重要理念，更是所有員工執行業務時必須遵守的核心價值；未來台積電也將持續秉持此一原則，力求所有員工遵守規定。