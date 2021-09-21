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兩岸水果戰 港媒：綠既抗中又要讓利 哪有這種便宜事

記者羅印冲／綜合報導
繼鳳梨之後，中國再封禁台灣釋迦和蓮霧輸入。（本報資料照片）
繼鳳梨之後，中國再封禁台灣釋迦和蓮霧輸入。（本報資料照片）

繼鳳梨之後，中國再封禁台灣釋迦和蓮霧輸入，兩岸掀起水果戰，香港星島日報今發表「既要抗中 又要讓利」評論指，綠營這次（回應）劇本與半年前一樣；民進黨既要抗中又要對方讓利，天底下哪有這麼便宜的事？

評論指，兩岸關係惡劣，繼今年3月禁止輸入鳳梨，中國海關總署又以檢出介殼蟲檢疫性有害生物為由，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入。這三種水果輸陸比率都超過外銷的九成，對台灣農民造成嚴重衝擊，從蔡英文、蘇貞昌到吳釗燮、陸委會、農委會及民進黨都「嚴正譴責」，並稱中國片面中斷貿易有違國際貿易規範，將向WTO提出爭端解決控訴。

評論說，綠營這次劇本與半年前一樣，都是控訴中國以貿易為武器打壓台灣，再推出果農補貼政策，藉此煽動「反中」情緒，加深中國打壓農民、民進黨政府來當救火英雄的形象。「至於聲稱要向WTO提出控訴，當然也是做秀啦，三月鳳梨遭禁WTO也懶理。」

中國禁台灣水果，背後有沒有政治因素？評論認為，表面上沒有，但如果兩岸關係好，這種事情完全可以商量，或者睜隻眼閉隻眼，根本不會發生。必須指出的是，台灣水果之所以能夠大量銷往中國，關鍵就是中國讓利，因此只是單方面貿易，中國水果無法銷往台灣。但是，北京無法容忍民進黨政府要賺中國的外匯，又倚美抗中，最近更傳出美國考慮將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，變相將台灣駐美機構升格。

評論說，民進黨把中國讓利當成理所當然，當被叫停輸入，農委會主委陳吉仲就像耍無賴的小孩，在地上打滾說「為何以前都可以，現在卻不行？」還批評中國選中秋這種「闔家團圓」日子實施，「完全無法接受」。既要抗中又要對方讓利，天底下哪有這麼便宜的事？其實，中國這次已避開台灣果農採收高峰期才宣布禁令，減少傷害。

評論又說，至於陳吉仲要中國拿出科學根據，也很可笑。生物檢疫標準本來就由輸入地區設定，中國當然是「我的地盤我做主」，「你要賣水果進來，當然要根據我的遊戲規則」。

中國 台灣 民進黨

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