「爸爸遺體不見了」台殯葬業者火化鬧烏龍 家屬怒提告

目前雙北能火化遺體的，北市只有第二殯儀館，新北則只有三峽火葬場，圖為北市第二殯儀館。(本報資料照片)

桃園市李姓男子的父親原訂昨天出殯，事前卻發現遺體竟被葬儀業者錯認，提前被推去火化，家屬找上門業者還反過來質疑「沒貼QR Code」，誇張回覆讓家屬怒PO網。桃園殯葬管理所指出，業者疑似在入殮時未重新確認亡者身分，造成送火化棺木內亡者與火化許可證亡者不同，才會發生憾事。

李姓男子深夜託友人在臉書 社團發文指，父親大體原訂於昨天下午火化，前天晚上從私人殯儀館的冰櫃拿出解凍，卻被當天上午要火化另一具遺體的殯葬業者錯領，送去桃園火化場火化，而正確的遺體卻還躺在冰庫，對方跟父親在昨天雖同一天出殯，但姓氏、棺木樣式、身形都不同，當下「傻眼」。

貼文指出，家屬詢問殯葬業者，對方竟回覆是因為家屬「沒有貼QR code」，讓家屬爆氣大罵「上面寫著我爸爸的名字，你還不認錯」，葬儀業者後來也表示願負賠償責任，相關事宜仍在洽談中。

李姓男子父親日前去世，遺體存放私人殯儀館，原定前天下午火化，家屬舉辦告別式前卻發現遺體已被當成余姓男子早一步領出火化，氣得對葬儀社和殯儀館提告毀損屍體罪；桃園市殯葬管理所研判是承辦喪禮的葬儀社誤領遺體，家屬也未察覺，但葬儀社業者稱是殯儀館疏失，檢警正釐清責任。

律師蔡正傑指出，刑法損壞屍體者可處最高五年徒刑，但不罰過失犯，葬儀業者若是錯燒遺體應不必負刑事責任；民事部分，民法規定家屬求償未言明不可適用於死者，雖然缺乏實務案例，仍有求償空間。

桃園市殯葬管理所指出，為避免燒錯遺體，公立殯儀館去年起實施二維條碼制度，所有遺體從進館冰存、家屬領出到火化，每個階段都要掃描條碼以確認身分；私人業者雖未硬性規範，仍建議入殮時就貼上條碼。19日上午棺木送至桃園火化場時，棺上條碼顯示為余男，與火化許可證相符，火化場流程並無疏失。

其他殯葬業者說，遺體送到殯儀館後會由家屬填寫資料，屍袋上註明亡者姓名、日期及承攬業者，並在棺材前後兩端貼上殯管所條碼供辨識；研判這次是業者便宜行事，遲至封棺送至火化場才貼條碼，又未加以確認，才會搞烏龍。