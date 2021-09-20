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日本自民黨總裁29日投票 高市早苗今與蔡英文視訊

記者丘采薇／台北報導
民進黨主席蔡英文今天與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談。圖／民進黨提供
民進黨主席蔡英文今天與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談。圖／民進黨提供

民進黨主席蔡英文今天與日本眾議院議員高市早苗進行視訊會談，除了再次感謝日方在疫情期間五度伸出援手，提供近390萬劑新冠肺炎疫苗，協助我國因應疫情威脅，兩人也就包括區域安全、經濟情勢及產業供應鏈等議題廣泛交換意見。

這項視訊會談歷時約30分鐘。蔡英文表示，台日互助是非常重要的紐帶，對於區域的穩定繁榮也具有相當的意義，她期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作，助益兩國人民的共利互惠。

日本自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。高市早苗目前獲得前首相安倍晉三力挺，也已正式宣布參選自民黨總裁，能不能順利當選並成為首位女性總裁、首位女性首相，皆受外界關注。

高市早苗日前接受日本產經新聞專訪時，被問及台灣的蔡總統曾在接受產經專訪時呼籲日本與台灣進行安全保障對話一事。她回答，「蔡總統有堅毅不屈的精神，是我所憧憬的女性，我很想和她見面。日本今後也應確實推動與台灣之間的合作關係。但不可能永遠都是同一政府執政，也須考慮如果變成親中政府執政的情況。」

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