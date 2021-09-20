妻臉書留言好友「幫你舔舔」 夫疑被戴綠帽氣炸告贏了

廖姓男子懷疑妻子出軌，提告求償30萬元，一審敗訴後來上訴二審，成功告贏前妻。(記者張議晨／攝影)

廖姓男子與高姓女子結婚多年，廖認為高女在外交友關係複雜，懷疑妻子出軌，後來趁妻子上班時偷翻手機 內容，發現不僅妻子自拍裸照，還在臉書 好友下方留言「幫你舔舔」，懷疑被戴綠帽的廖男，不僅氣得與高女離婚，還向她求償30萬元。一審法官認為廖沒有妻子出軌證據，判他敗訴；廖男上訴二審，高雄地方法院法官認定高女曖昧訊息侵犯廖的配偶權，判她要賠3萬元台幣（約1072美元）。

判決指出，廖男、高女2009年7月結婚，但兩人結婚多年以來，因妻子在外交友複雜，廖男認為高女交友狀況影響夫妻倆的婚後生活，懷疑妻子婚後出軌。

2018年底至隔年初，廖男趁高女上班時，偷翻她的手機內容，發現高女不僅自拍裸照存在手機裡，還傳訊給臉書好友「回家的路上一直在想，這兩天像做夢一樣，可以見到你，一起逛夜市、面對面鬥嘴，抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」、「謝謝你的包容，謝謝有你」。

廖男不甘被戴綠帽，發現妻子出軌後不到1年，兩人就結束10年的婚姻關係，同時將妻子手機臉書及LINE 截圖，提告向她求償30萬元。高女反駁，稱廖男強奪她的手機截圖，都沒經過她同意，不算合法的證據，且截圖訊息又不能證明她出軌。

高雄簡易庭法官認為，雖然高女傳「幫你舔舔」、「面對面鬥嘴」、「抱得到你」、「親得到你」等曖昧訊息給臉書好友，但這類親密行徑不可能公開在留言板上，因此不能確定她和其他人有親嘴擁抱的親密行為；再者，高女手機雖存有裸照，不能僅依她拍攝裸照，就認定侵害配偶權，因此認定高女未逾越一般男女社交行為界限，判廖男敗訴，高女免賠。

廖男不服上訴，二審高雄地方法院法官根據高女留言內容，認為她與男性友人往來並非單純朋友關係，雖然對話內容無法認定與他人有親密舉止，但訊息內容已超過社會能容忍的範圍，已違配偶忠實義務，因此判高女應賠3萬元確定。