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加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

記者林麗玉／台北報導
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉進入倒數，四人競爭持續白熱化。國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息！羅智強說，這一次，他要再度當烏鴉發出第四次預言，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗，羅說，他真心希望預言不會再次成真，不要誤會，他對張亞中老師並無嫌隙。

羅智強說，他幾乎可以預見，黨主席選舉結果和過程稍一不慎，民進黨將如摧枯拉朽般，壓垮一切的在野力量，繼續執政，那毛骨悚然的心情，沒有人比永遠在第一線的他更深刻。所以，他不得不說一些可能會讓他自己重傷的話。

羅智強說，他尊敬張亞中，但更愛國民黨，這也是許多從政同志的心情。日前一位民進黨大咖用戲謔口氣跟他說「你們真的對我們民進黨這麼好？」「我們非常歡迎張主席」。羅說，他預見了2022選舉，民進黨的策略非常簡單，一句話，就可以完全撃潰國民黨「投OOO就是投張亞中」，國民黨2022將遭致覆滅性的慘敗。

羅智強說，2016年總統大選，他曾公開反對換柱，他説過，那是國民黨政治自殺的決定，但很遺憾，國民黨還是換了柱，風波動盪至今不止，2020年總統大選，力挺韓國瑜的他，不願見韓國瑜和國民黨受傷，再次提醒大家，韓國瑜若參選總統會遭遇「虎牢關困境」，並造成「總統敗、立委敗、被罷免」的三敗結果。

羅智強說，這一次，他要再度當烏鴉發出第四次預言，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗，他真心希望我的預言不會再次成真，不要誤會，他對張亞中老師並無嫌隙。

羅說，張亞中是一個很好的「理論家」，他對民進黨強而有力的態度和他有志一同。他適合當國民黨的策士、辯士，是國民黨很棒的論述資產，但打選戰、領導黨，恕他不敬，那是完全不同的事，如果沒有足夠的黨內威信、合作關係、互信基礎、戰功貢獻、選舉經驗，怎麼去領導縣市首長和明年上千位議員候選人打仗？

羅智強說，國民黨要活，就要先要贏。要打敗民進黨，也要先贏。國民黨沒有打下更多版圖，只靠論述和戰力，可能也只是聲音大、沒殺傷力的「空包彈」，如果2022、2024滿盤皆墨，那就是讓民進黨繼續執政。

國民黨黨主席四位候選人昨天到中天電視參加「有膽來辯」辯論會節目，江啟臣（左起）、...
國民黨黨主席四位候選人昨天到中天電視參加「有膽來辯」辯論會節目，江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中、朱立倫四人會前先合影。圖／中天新聞提供

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